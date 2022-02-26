Российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

Военные инженеры взорвали дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал в Херсонской области. Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Российские военные уничтожили дамбу, сооруженную на территории Херсонской области для перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в соцсетях.

- Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается,- отметил Аксенов.

Видео ликвидации дамбы опубликовало Министерство обороны. Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ведомство, работу осуществили военные инженеры Черноморского флота РФ. По данным Минобороны, подача воды в Крым будет восстановлена после очистки русла канала и восстановления шлюзового комплекса.

24 февраля глава Крыма проинспектировал объекты Северо-Крымского канала и поручил Госкомводхозу приступить к подготовке канала к приему воды. До 2014 года Северо-Крымский канал являлся основной гидроартерией, через которую полуостров получал пресную воду. После присоединения Крыма к России Украина перекрыла подачу воды и начала сооружение дамбу, работы по возведению которой были завершены в 2021 году.

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