Спят в метро и сметают хлеб: как живут в Харькове и Киеве после начала спецоперации на Украине

Обломки военного самолета в одном из районов Киева. Фото предоставлено очевидцами.

«Комсомолка» продолжает рассказывать о том, что происходит в городах Украины, где 24 февраля началась военная спецоперация. В Киеве и Харькове объявлен комендантский час - людей просят не выходить на улицу после 17 часов. Однако и днем улицы практически пустынны. Большинство жителей находятся в укрытиях, которыми стали для них метро и подвалы жилых домов. Скопления людей наблюдаются только перед магазинами, многие из которых закрыты.

«Сегодня было страшно», - начинает свой рассказ киевлянка Олеся. Минувшей ночью вся семья вынуждена была прямо в пижамах бежать в подземный гараж, подготовленный заранее для длительного пребывания. Туда еще накануне перенесли одеяла и детские вещи.

- Когда над нами пролетало, мы как раз из кровати выскакивали. Упало метрах в трехстах от нас, это был самолет. Когда падало, зацепило провода, но газ и свет, слава богу, есть, - рассказывает КП-Крым Олеся.

Только во второй половине дня женщина смогла подняться в дом, чтобы приготовить еду.

Один из разрушенных жилых домов в Киеве. Фото очевидцев

К вечеру пятницы к западной границе из Киева потянулись вереницы автомобилей. Накануне о готовности принять беженцев заявила Польша и Чехия. Днем же киевляне стали покидать столицу железнодорожными составами. Эвакуацию населения осуществляют в более «спокойные» регионы.

ХАРЬКОВЧАНЕ СПУСТИЛИСЬ В ПОДВАЛЫ

Но не у всех есть возможность уехать. Многие остаются дома.

- Нам бежать некуда, будем здесь оставаться. Машины своей нет, да и куда ехать? В лесу землянку копать, что ли? – отмечает в разговоре с КП-Крым харьковчанка Елена.

Ситуация в Харькове остается не менее напряженной, чем в Киеве. Убежищем для харьковчан также стало метро. На станции подогнали составы, в которых на лавках ночуют в основном женщины с детьми. Остальные спят на полу. Открыли и бомбоубежища. Возле них можно заметить скопление людей.

Харьковское метро 25 февраля 2022 года. Фото очевидцев.

И если в первый день в магазинах наблюдались давки, то на следующий жители уже более спокойно выстаивали длинные очереди, чтобы купить продукты. Власти уверяют, что дефицита товаров нет, однако возникли проблемы с поставками хлеба (его быстро раскупают).

- Я без паники, схожу в магазин и куплю, что нужно на пару дней, чтоб ничего не испортилось. Если выключат свет, то смысл этих закупок в морозилке, - уверена Елена.

Во многих многоэтажках открыли подвалы, туда спустились жильцы.

- Мы в подвале сидели с ночи. Но днем, когда все вроде успокоилось, пошли домой,- рассказала жительница Харькова Ирина.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Это произошло после обращения властей ДНР и ЛНР к руководству нашей страны.

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