Цены пошли «на взлет»: лимоны и бытовая техника в Крыму подорожали на 30%

В Крыму подорожали импортные фрукты и овощи Фото: Виктор Гусейнов

Рост курса доллара на фоне военной спецоперации на Украине спровоцировал подорожание отдельных видов товаров. В Крыму потребители фиксируют повышение цен на бытовую технику и электронику, а также завозимые из-за границы цитрусовые и некоторые виды овощей.

Одной из первых о поднятии цен заявила российская сеть магазинов электроники DNS, магазины которой работают и в Крыму. В пятницу 25 февраля в магазинах компании появились объявления о массовой переоценке и неактуальности старых ценников. Решение спровоцировало в соцсетях возмущенные отзывы. Например, такие:

- Вчера хотели заказать новую плиту через сайт, так он был не доступен в связи с поднятием цен! Теперь с плитой подождём ….

- Видеокарта вчера стоила 66 рублей, а сегодня 85.

Как сообщил у себя в Telergam директор компании Дмитрий Алексеев, из-за ажиотажного спроса и неясности с поставками сеть магазинов была вынуждена поднять цены до 30%, и это еще не предел.

Однако в тот же день Федеральная антимонопольная служба заявила о намерении проверить обоснованность повышения цен ритейлером. В ведомстве предостерегли компанию о недопустимости подобных действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции и привести к необоснованному подорожанию техники и гаджетов у других ритейлеров.

Глава DNS в свою очередь написал, что был вызвал в Минпромторг, где «пришлось держать ответ за положение на рынке бытовой техники и электроники». После чего пообещал, что цены на большой перечень товаров даже будут снижены.

- В ходе конструктивного совещания, была достигнута договорённость, что DNS подготовит план мероприятий направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей,- написал позже Алексеев.

Одним из первых о повышении цен на 30% объявила компания DNS. Фото: ЧП Крым/Telegram Фото: другой источник.

ДОРОЖАЕТ ИМПОРТ

Следом за техникой подъем цен начался и на отдельных сегментах рынка продовольствия. Так, в Крыму ощутимо подорожали ввозимые из-за границы цитрусовые. Цена на лимоны всего за несколько дней поднялась на 30% - с 99 рублей до 130-ти. Причем новые ценники магазины выставили и на остатки не самой первой свежести.

- Цены на все выросли. И это не мы, все подорожало на опте, - рассказал "КП-Крым" владелец продуктовой палатки на одном из рынков.

Буквально за три дня, по его словам, оптовый рынок отреагировал значительным подорожанием овощей, поставляемых из Турции и Азербайджана. Одни только помидоры выросли в цене как минимум на 50 рублей. Значительно подорожал и болгарский перец, выращиваемый в Иране и Турции.

- Сегодня помидоры в рознице 300-350 рублей. Перец был по 300-320, сейчас будет до 360-ти доходить, что будет дальше, не знаю. Растут отпускные цены, - рассказал "КП-Крым" еще один предприниматель.

Напомним, некоторые перевозчики в конце прошлой недели вообще приостановили доставку грузов в Крым - до стабилизации ситуации на границе с Украиной.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка. И в первую очередь цен на социально значимые продукты.

В Госкомцен РК сообщили "КП-Крым", что пока не комментируют ситуацию с ценами в республике.

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