Как взять кредит наличными и не обанкротиться: четыре лайфхака

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Интернет пестрит историями о том, как коллекторы забирают последние деньги у матери-одиночки или судебные приставы списывают алименты в счет погашения долга. На фоне этого многие избегают похода в банк за кредитом, даже если очень нужно поменять машину, сделать срочную операцию или оплатить учебу. Ситуации действительно бывают разными. И кредит наличными – зачастую удобное решение проблемы, если знать некоторые тонкости и вовремя погашать долг. Рассказываем, как взять займ без страха и не испортить кредитную историю.

1. Ежемесячный платеж не должен превышать 30% дохода

Перед тем, как взять кредит, нужно рассчитать долговую нагрузку, советуют эксперты. Например, ваша зарплата составляет 60 тысяч рублей. Из них вы ежемесячно вкладываете 15 тысяч на погашение ипотеки. Это значит, что примерно 25% дохода уже тратится на выплату кредита. Если хочется взять еще один, нужно учесть, что ежемесячный платеж не должен превышать 5-10 тысяч рублей. Учитывайте, что уровень дохода в какой-то период может снижаться из-за болезни или кризиса. Поэтому свою платежеспособность нужно грамотно прогнозировать/

2. Тщательно изучите условия договора по кредиту

На улицах можно увидеть много пестрых вывесок с предложениями выдать деньги сразу и с минимальным пакетом документов. Чаще всего это уловки микрофинансовых организаций. Их лучше обходить стороной, поскольку проценты по кредитам могут быть неподъемными. Помните такое правило – если организация не предъявляет особых требований к заемщику, то и процент может быть выше, либо же в договоре мелким шрифтом будут прописаны условия, которые впоследствии сыграют злую шутку. По мнению экспертов, лучше всего ориентироваться на среднее по рынку значение процентной ставки. В договоре нужно обратить внимание на порядок досрочного погашения кредита, прописанные штрафы и пени, которые назначают из-за просрочек. По данным Роспотребнадзора, сумма штрафов не должна превышать 0,1% за каждый день просрочки.

3. Не затягивайте сроки погашения кредита

Не откладывайте платеж по кредиту на последний момент. Лучше заложите 5-7 дней до даты платежа, тогда деньги успеют поступить на счет. Кроме того, в мобильном банковском приложении можно настроить автоплатеж, и в конкретный день месяца будет списываться указанная сумма в счет погашения долга. Главное, чтобы на счету было достаточное количество средств. Если так случилось, что вы физически не можете выплачивать кредит, лучше рассмотреть ситуацию с сотрудниками банка. Самая глупая затея – менять номер телефона и карту, с которой списываются деньги в счет погашения долга. Чем дольше вы не платите, тем больше денег придется возвращать банку, учитывая штрафы и пени. Каждый конкретный случай неспособности платить по счетам банк будет рассматривать отдельно. Возможно, вам предложат кредитные каникулы или же реструктуризацию долга.

4. Закрывайте кредит правильно

Если у вас появилась возможность закрыть кредит досрочно, это отличная новость! И вот вы сделали последний платеж, но через месяц пришло смс-сообщение от банка, что списаны деньги. Такое может быть, если вы никак не оформили досрочное погашение кредита, прописанное в договоре. В таком случае лучше получить справку о том, что кредит действительно закрыт прийти, причем в офис финучреждения идти для этого совсем не обязательно – такую справку можно получить прямо через мобильное приложение.