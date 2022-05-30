День города в Симферополе 2022: праздничная программа на субботу и воскресенье

В День города в Симферополе проведут праздничное шествие Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году Симферополь отмечает День города 4 и 5 июня. Традиционно основной день празднования - суббота. Об этом сообщила начальник управления культуры и культурного наследия администрации города Симферополя Республики Крым Аурика Грекул.

- Все подведомственные учреждения культуры подготовили свои праздничные программы. В Музее истории города Симферополя запланирован день открытых дверей, сформирована обширная программа празднования Дня города. В этой программе предусмотрены официальные встречи, круглые столы, приемы гостей, ярмарки и рекламные акции, - сообщила Аурика Грекул.

Предусмотрены как спортивные направления (различные мероприятия и показательные выступления), так и развлекательные (концерты и шоу-программы).

На территории Детского парка маленьких посетителей ждут развлекательные, литературно-поэтические и концертные программы, также состоится церемония награждения призеров конкурса рисунков «Будущий Симферополь». Там же будут установлены праздничные фотозоны. Тематические декорации, на фоне которых можно будет сделать памятное фото, появятся и на пересечении улиц Карла Маркса/Пушкина, Пушкина/Горького.

Кроме того, 4 июня впервые вся улица Пушкина будет оформлена как арт-галерея искусств. Там запланирована выставка картин крымских и симферопольских художников, мастер-классы для взрослых детей по живописи и росписи в акварельной технике. Каждому желающему будет предложена возможность изготовить поздравительную открытку своими руками.

Также будет размещена выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства в которой примут участие симферопольские ремесленники. Мероприятие начнется в 11.00 часов 4 июня.

- Символом нашего города является пчела, и в этом году наши пчелы полетят в разные места и микрорайоны города. Например пчела-хореограф обучит детей пчелиному танцу, пчела-спортсмен проведет зарядку, а пчела-учитель расскажет об истории нашего города и о своем появлении на гербе, - рассказала Аурика Грекул.

Крмое того, в этом году принято решение провести праздничное шествие. Возглавят колонну симферополькие мажоретки и профессиональный эстрадно-духовой оркестр, который в этом году отметил 35-летие своей творческой деятельности. В колонне пройдут представители руководства Республики Крым и города Симферополя, высших учебных заведений, представители учреждений, предприятий, национально-культурных автономий и гости нашего города. Также перед началом шествия проедут представители мотоклуба «Ночные волки».

Начало шествия запланировано на 18.00. Его формирование начнется на площади Куйбышева, оно пройдет по площади Советской, проспекту Кирова и завершится на площади Ленина.

В 19.00 на площади имени Ленина начнется гала-концерт «С Днем рождения, любимый город!», в рамках которого выступят творческие коллективы города и профессиональные артисты. Пока неизвестно, кто именно из артистов приедет поздравлять симферопольцев, однако праздник с участием звезд эстрады состоится, несмотря на нарушенную логистику.

Кульминацией праздника станет выступление хедлайнеров, световое проекционное шоу на здании Совета министров Республики Крым, а также музыкальный фейверк.

5 июня в 16.00 на площади имени Ленина выступят оркестры культурного центра МВД, Вокально-хореографического ансамбля «Таврия», Оркестр народных инструментов имени Шендерева и Симферопольский Биг-бэнд «Центр эстрадного искусства».

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