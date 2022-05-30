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Общество30 мая 2022 15:25

Крымские пограничники задержали боевика украинского нацбата

Участнику незаконного вооруженного формирования грозит до 15 лет лишения свободы
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
За последние два месяца это уже пятый подобный случай

За последние два месяца это уже пятый подобный случай

Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму боевика украинского «батальона имени Номана Челебиджихана», сообщила официальный представитель управления спецслужбы по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

По данным спецслужбы, мужчина в 2016 году добровольно решил вступить в состав национального батальона. Там он выполнял обязанности по проверке лиц и тарнспорта на границе с Россией. Однако о своем участии в нацбате он не сообщил.

- Задержан гражданин Украины 1989 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - отметила Варламова.

Мужчину задержали крымские пограничники. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Заметим, за последние два месяца это уже пятый подобный случай. В конце прошлого месяца ФСБ также задержала организатора действовавшего в приграничных районах Херсонской области Украины «Батальона имени Номана Челебиджихана». Им оказался Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

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