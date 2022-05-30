Крымские пограничники задержали боевика украинского нацбата

За последние два месяца это уже пятый подобный случай Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму боевика украинского «батальона имени Номана Челебиджихана», сообщила официальный представитель управления спецслужбы по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

По данным спецслужбы, мужчина в 2016 году добровольно решил вступить в состав национального батальона. Там он выполнял обязанности по проверке лиц и тарнспорта на границе с Россией. Однако о своем участии в нацбате он не сообщил.

- Задержан гражданин Украины 1989 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - отметила Варламова.

Мужчину задержали крымские пограничники. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Заметим, за последние два месяца это уже пятый подобный случай. В конце прошлого месяца ФСБ также задержала организатора действовавшего в приграничных районах Херсонской области Украины «Батальона имени Номана Челебиджихана». Им оказался Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

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