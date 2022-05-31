Правила пляжного отдыха: как не загреметь в инфекционку на старте курортного сезона

Медики советуют не кормить детей на пляже, пока не вымоют руки. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Официально купальный сезон в Крыму стартует в середине июня, на самом же деле пляжи полуострова заполняются отдыхающими гораздо раньше. Тем более, что синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду и жару до +32 уже в ближайшие дни.

Чтобы летний отдых оставил только приятные впечатления и не превратился в борьбу с кишечными инфекциями, медики советуют не брать с собой на пляж сумки с едой. Только ягоды и фрукты, причем заранее промытые и при необходимости обработанные кипятком. И никаких бутербродов, рассказала «Комсомолке» врач-методист «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Республики Крым Вера Павлова.

- Бутерброды, «молочку» на пляж брать нежелательно, это всегда чревато. В жару все быстро портится. Если хотите покормить ребенка молочной смесью, нужно идти домой, приготовить свежую смесь и покормить. Затем отдохнуть и вернуться домой. Да, это может быть затратно, но это ваше здоровье, - рассказала медик.

Не нужно давать детям на пляже перекусить, не обработав руки. После купания в море и ковыряний в песке на ладошках и под ногтями остаются миллионы бактерий. И где гарантия, что в желудок ребенка не попадает та самая, от которой лечиться придется в инфекционке.

- Руки детям нужно помыть. Сейчас все лицензированные пляжи оборудованы душевыми, можно подвести ребенка и помыть ему ручки, и только потом дать яблочко или персик,- отметила врач.

Важное правило: выбирайте для отдыха только специально отведенные места и зоны отдыха, где обязательно в курортный сезон берутся пробы воды на наличие инфекционных возбудителей. Это немаловажно, так как риск проглотить морскую воду есть и у ребенка, и у взрослого.

И уж конечно не стоит покупать ничего у пляжных торговцев. Как бы ни рассказывала бабушка с пахлавой и чебуреками, что в ее корзинке все самое вкусное и свежее, лучше сто раз подумать, советуют медики. Добиться сертификата качества у стихийных торговцев невозможно, но всегда есть шанс получить в подарок кучу неприятностей.

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