Хромому лебедю с пляжа в Керчи ищут врача и дом

Хромой лебедь уже два года обитает на одном из пляжей Керчи. Фото: Виктория Хайновская
История хромого лебедя с пляжа в Керчи по-настоящему растрогала пользователей местных социальных сетей. Птица уже более двух лет обитает у берега: лебедь плохо ходит, волочет одну лапу и никуда не улетает. Он часто выходит к людям, они подкармливают хромоножку.
Однако в последнее время лебедь стал редко выбираться из воды, рассказала «КП-Крым» керчанка Виктория Хайновская. Все из-за детей, которые бросали в птицу камнями.
- Сейчас он плавает в море. Мы навещаем его каждый день. Больше не видели, чтобы выходил на сушу, - рассказала девушка.
Местные жители настолько прониклись судьбой одинокой гордой птицы, что стали искать специалиста, который мог бы вылечить его больную лапу, и, возможно, приютить у себя.
Принять лебедя согласились в бахчисарайском зоопарке. Как рассказал «Комсомолке» его директор Виктор Жиленко, если птицу удастся вылечить, ей обязательно найдется место в одном из вольеров.
- Я поговорил с нашим ветеринаром. Птицу сначала надо вылечить. По идее, если он не идет к человеку значит понимает, что сможет выкарабкаться самостоятельно. А если совсем плох, то сам пойдет к человеку, - отметил Жиленко.
Сейчас местные жители ищут возможность отвезти лебедя в Бахчисарай. Правда, никто пока не решился его поймать.
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