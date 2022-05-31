В Крыму планируют снять ограничения на ввоз машин из Украины

В ближайшее время на границе Херсонской области и Крыма откроют специальный пропускной пункт для грузовиков с товарами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму планируют расширить пограничные пункты пропуска. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, для этого будут выделены дополнительные полосы движения транспорта.

- Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта, - отметил глава республики.

По его словам, также в скором времени на полуострове могут снять ограничение на ввоз в Крым транспортных средств для личного использования, которые были зарегистрированы на Украине. Однако сначала это решение должен согласовать заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения, - добавил Аксенов.

Он также отметил, что вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области продолжаются в штатном режиме и никаких ограничений нет. Исключения составляют только зерновые и удобрения.

- Считаем, что в течение 10 дней мы улучшим ситуацию. Принятые меры будут способствовать сокращению времени ожидания и созданию более комфортных для людей условий прохождения, - отметил глава Крыма.

Заметим, в ближайшее время на границе Херсонской области и Крыма откроют специальный пропускной пункт для грузовиков с товарами.

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