В Крыму ищут «бандитов» для съемок второго сезона популярного детективного сериала «БиМ»

Кадр из фильма "БиМ" телеканала НТВ.

Крым – большая съемочная площадка. За колоритные пейзажи полуостров облюбовали не только советские киношники, сняв здесь сотни фильмов, но и современные кинорежиссеры. Из года в год на старте курортного сезона в Крым съезжаются съемочные группы, а попасть в кино может практически любой желающий, соответствующий критериям кастинга. В массовке известных фильмов за последнее время снялись немало крымчан.

И сейчас у жителей полуострова снова появилась такая возможность. Уже на днях в Феодосии начнутся съемки второго сезона детективного сериала «БиМ» с Денисом Никифоровым в главной роли. Как и в прошлом году, фильм будет сниматься также в Коктебеле и Орджоникидзе.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы кастинга, сама съемочная группа в Крым еще не приехала. Но закрытый симферопольский аэропорт помехой не станет. Весь реквизит приедет автотранспортом, а актеры, в том числе Денис Никифоров и его напарник на съемочной площадке пес Фунтик (он играет полицейского пса Бима), приедут поездом или машиной.

Уже сейчас кастинг-агентство ведет отбор в массовку. Съемки начнутся в начале июня и продлятся аж до Нового года. Среди персонажей, которые будут нужны на съемочной площадке: мужчины спортивного телосложения, умеющие падать, стрелять, обращаться с оружием, а также тренеры по боксу и те, кто подходит под образ бизнесмена и бандита.

- В съемках могут участвовать не только местные жители, но даже отдыхающие, - рассказали в агентстве.

Будут ли съемки второго сезона «БиМа», до последнего держали в секрете. Хотя сам Денис Никифоров на своей страничке в соцсети говорил, что «надеется на это», а его агент отмечала, что «над сценарием работают».

Сериал, снятый телеканалом «НТВ», вышел на телеэкраны в январе этого года. Съемки фильма проходили в Феодосии и курортных поселках, а финальные кадры - в аэропорту Симферополя. Напарником героя Дениса Никифорова – капитана полиции Макара Климова - стал пес породы ландсир по кличке Форвард. Вместе с ним они раскрывают запутанные преступления маленького прибрежного городка, куда полицейского отправили работать якобы из-за романа с женой начальника из Москвы.

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