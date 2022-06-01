Сергей Аксенов разрешил не носить маски в Крыму с 6 июня

Масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму со следующей недели можно будет «сбросить маски» - в республике ослабят коронавирусные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов внес соответствующие поправки в режим повышенной готовности. Документ уже опубликован на официальном портале правительства.

- В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в республике Крым, - отметил Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Так, согласно изменениям в указе, требование об обязательном ношении масок в общественных местах заменено рекомендацией. Кроме того, юридическим лицам разрешается обслуживать клиентов без масок.

Напомним, обязательный масочный режим с 6 июня отменяется и в Севастополе. Согласно указу губернатора Михаила Развожаева, со следующего понедельника масочный режим в городе будет носить исключительно рекомендательный характер.

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