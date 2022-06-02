Алена Свиридова на даче в Керчи отбивается от бродячих собак во время пробежки

Певица с удовольствием делает селфи без макияжа, что очень ценят поклонники. Фото: Алена Свиридова/VK

Алена Свиридова, которой в середине августа исполнится 60 лет, в очередной раз продемонстрировала поклонникам, как держит себя в тонусе и следит за фигурой. Певица как обычно в начале лета приехала на «дачу» в Крым. Так она называет домик в поселке Капканы под Керчью, где она родилась и где жила ее бабушка.

Артистка опубликовала видео перед утренней пробежкой. Отвечая на вопросы фанатов, Свиридова пояснила, что бегает ежедневно по 45-50 минут, затем приступает к растяжке и силовым упражнениям.

Правда, пробежки под Керчью значительно отличаются от московских, уточнила певица. В поселке у моря «звезде» приходится отбиваться от назойливых собак и брать с собой камни. Но по совету поклонников известная крымчанка решила попробовать и другой способ: сосиски.

- Могу вам сказать, что бег здесь, в деревне, это вам не московско-лужниковская история в красивых трусах. Обязательно увяжутся какие-нибудь собаки. Сейчас меня «зеленые» будут убивать, но надо взять с собой обязательно несколько мелких камешков, потому что есть особо упоротые, которые за тобой бегут. Надо им показать, кто хозяин, - отметила певица.

59-летняя артистка как всегда отлично выглядит даже без макияжа. За это ее буквально боготворят поклонники. На видео с пробежки, которое Свиридова не стесняясь выложила в Сеть, она без грамма косметики.

- Уважаю ваш выбор выглядеть естественно.

- Какая вы молодец! Естественная, такая красивая, и душой, и телом. Спасибо вам, что вы не притворяетесь.

-Как здорово, что вы не прячетесь за фильтрами и макияжем, настоящая, - пишут ей пользователи.

Алена Свиридова каждое лето проводит в Керчи и радует поклонников интересными постами в соцсетях: рассказывает рецепты любимых блюд и публикует фото прогулок по городу.

Но иногда отдых певицы омрачают и бытовые проблемы. Два года назад, когда в доме в Капканах прорвало трубу, Свиридовой пришлось ругаться с рабочими местного водоканала, которые забили в дырявую трубу чопики и уехали.

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