Владельцы детских карт крупнейшего крымского банка тратят в среднем больше 40 млн рублей в месяц

Фото: rncb.ru

Детские банковские карты с каждым годом в Крыму становятся популярнее. С октября 2019 года у клиентов РНКБ банка появилась возможность перевести карманные расходы ребенка в электронный формат.

С момента запуска массовой эмиссии детских карт «Мир» РНКБ выдал детям от 6 до 18 лет 107 тысяч детских банковских карт. Среднемесячный объем трат по ним в 2022 году составил более 40 миллионов рублей. Это на 11% больше, чем тот же показатель в марте текущего года. Большинство операций было совершено в платежных терминалах. Средний чек детских трат - 65 рублей.

Напомним, что детская карта оформляется как дополнительная к карте одного из родителей. Ее основное удобство в том, что не нужно перечислять деньги ребенку. Родитель просто устанавливает доступную для ребенка сумму на его собственной карте, выставляя ежедневный или ежемесячный лимит. Изменить выставленный лимит можно в любое время. Кроме того, удобно контролировать траты ребенка в мобильном приложении или с помощью выписки по карте. Также можно настроить смс-информирование. Детскую карту можно легко заблокировать и перевыпустить, если ребенок ее потеряет, а вот карманные деньги никто не вернет.

51% владельцев детских карт — мальчики, 49% - девочки. Чаще всего юные пользователи карт покупают продукты питания и оплачивают проезд в транспорте.

- Мы рады, что дети получили возможность учиться финансовой грамотности на практике с помощью настоящих банковских продуктов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, - Детская банковская карта стала частью масштабного цифрового проекта, в рамках которого ребенок может не только совершать покупки в магазинах или оплачивать проезд в транспорте, но и покупать обеды в школьных столовых.

КСТАТИ

В мобильном приложении «РНКБ 24/7» реализован Детский модуль для контроля средств. Ребенок может видеть, на что потратил деньги и учиться анализировать расходы. Кроме того, владельца детской карты можно научить откладывать деньги на мечты с помощью вклада «Копилка». В приложении ребенок может загрузить картинку цели накоплений и постепенно идти к ней. По данным РНКБ, уже открыто больше тысячи детских вкладов на общую сумму 7 миллионов рублей.

КАК ОТКРЫТЬ ДЕТСКУЮ КАРТУ Оформить карту можно в ближайшем отделении РНКБ, присутствие ребенка не требуется. Для этого родитель предоставляет свой паспорт и платежную карту, а также свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС. Дети в возрасте от 14 лет при наличии паспорта могут самостоятельно открывать карты с разрешения родителей.