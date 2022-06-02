Воздушная гавань не работает с 24 февраля. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Аэропорты юга России закрыты уже три месяца. 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства в 11-ти аэровокзальных комплексах юга и центра страны. В их число попал и симферопольский аэропорт.

С тех пор временные ограничения продлевают каждую неделю, и многих туристов, которые хотят быстро и с комфортом добраться на курорт, интересует один вопрос - когда откроется аэропорт Симферополя.

По данным Росавиации, официально аэропорты закрыты до 03:45 6 июня.

Ближайший к Крыму работающий аэропорт на юге России находится в Сочи. Именно сюда летят туристы, чтобы потом добраться до остальных курортов. С железнодорожного вокзала в Адлере можно добраться до Симферополя поездом. Прямые составы ежедневно отправляются из Адлера в 16:25, а прибывают в крымскую столицу на следующий день в 10:20.

Когда же откроется аэропорт Симферополя? Как выяснила КП-Крым, такое возможно не раньше, чем через месяц. Крупнейшие авиакомпании закрыли продажу билетов на юг России как минимум до 30 июня.

Например, компании «Победа» и «Аэрофлот» ограничили сбыт слотов до конца месяца. Компания «Уральские авиалинии» не продает билеты из Санкт-Петербурга в закрытые аэропорты вплоть до конца июня, а из Москвы - до конца года.

В компании S7 («Сибирь») ограничили продажи до 30 октября.

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