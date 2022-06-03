«Набирали небритых и загорелых»: крымчанин рассказал, как снимался в боевике Алексея Чадова

Сирийский базар в фильме расположился на недостроенном мосту в Керчи. Фото: Анатолий Николаев-Талин/VK

Крым не перестает манить к себе кинорежиссеров всех мастей и рангов. Какие фильмы на полуострове только не снимали: и «Спортлото -82», и «Человек с бульвара капуцинов», и «Сердца трех», и даже «Иван Васильевич меняет профессию» не обошелся без съемок на набережной Ялты, где Зиночка Тимофеева исполняет песню «Звенит январская вьюга».

Крымские пейзажи позволяют режиссерам снять на полуострове практически все, за исключением, пожалуй, Антарктиды или Крайнего Севера. Так, окрестности Коктебеля вполне сошли за Афганистан в фильме Федора Бондарчука «9 рота», а недостроенный мост советских времен в Керчи и природа Судака перевоплотились в Сирию в ленте Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне», где он не только снялся в главной роли, но и дебютировал в качестве режиссера.

Главного героя сыграл Алексей Чадов. Фото: Анатолий Николаев-Талин/VK

Массовку для фильма подбирали из числа местных жителей. Для боевика, снимавшегося в разгар пандемии в 2020-м году, нужны были темноволосые худые и небритые мужчины, загорелые подростки и женщины – крымчане, соответствующие сирийской внешности (по сюжету главный герой отправляется в Сирию под видом военного корреспондента). В один из таких эпизодов попали Анатолий Николаев-Талин с супругой Марией из Керчи.

- Меня сразу Алексей [Чадов] утвердил, а жена и многие другие проходили кастинг. Там на все про все пару минут на человека отводилось. Алексей выбирал людей на разные роли. Мы с женой попали только в один эпизод, - рассказал «Комсомолке» керчанин.

Анатолий снялся в кино вместе с супругой. Фото: Анатолий Николаев-Талин/VK

Супруги сыграли эпизодическую роль простых жителей сирийского города. Основной локацией киношников в Керчи стал недостроенный мост в районе улицы Буденного. Спустя год после съемок его полностью разобрали и огородили – на его месте будет новая транспортная развязка.

- Алексей Чадов, как режиссёр - это крутой мужик. Где-то подскажет, где-то прикрикнет, а где-то похвалит. Не было чувства страха и тревоги. Хотелось, чтобы съёмочный день не заканчивался никогда, - делится воспоминаниями Анатолий у себя на страничке.

Крымчане в роли сирийцев. Фото: Анатолий Николаев-Талин/VK

Те, кто снимался в массовке, ждали выхода картины на экраны не меньше, чем ее создатели. Со 2 июня фильм вышел в прокат.

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