В Крыму и Севастополе 5 июня 2022 выявлено 79 случаев заражения коронавирусом

Фото: sev.gov.ru

На территории Республики Крым по состоянию на 5 июня выявлено 47 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 183 265. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 887 человек, - говорится в сообщении

Кроме того, количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период – 176 010.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 76 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 84 602 человека, выздоровели 81 890.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 25 человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 162 пациента, из них 76 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

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