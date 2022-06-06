Бывший сотрудник «Крымэнерго» попался на взятке в 230 тысяч рублей

Фото: скриншот из видео/пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

ФСБ задержала при получении взятки индивидуального предпринимателя, который планировал передать деньги должностным лицам ГУП РК «Крымэнерго» в обмен на услугу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Житель Алушты обратился в ГУП РК «Крымэнерго» с просьбой о подключении к энергосетям. В ответ сотрудники предприятия составили, по сути, невыполнимые технические требования.

- Так, в требованиях предусматривалось строительство трансформаторной подстанции, которую, согласно законодательству, ГУП должно построить за свой счет. Однако, как пояснили в «Крымэнерго», в ближайшие годы этого не предвидится, и посоветовали обратиться к индивидуальному предпринимателю, - говорится в сообщении.

Предприниматель, как оказалось, ранее работал в «Крымэнерго». Располагая некоторыми связями, он предложил жителю Алушты быстро решить проблему за 230 тысяч рублей. Предполагалось, что мужчина получит новые технические условия, в которых не будут указаны работы по строительству трансформаторной подстанции. ИП заверил, что часть средств получат сотрудники «Крымэнерго», уполномоченные принимать такие решения.

Коррупционера разоблачили и задержали во время получения части денежных средств. В настоящее время силовики устанавливают иных лиц, причастных к преступлению. Материалы дела будут переданы в следственные органы.

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