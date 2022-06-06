В крымских торговых точках установили около двух тысяч платежных терминалов накануне курортного сезона

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Крымские предприниматели вовсю готовятся к приему туристов на полуострове. В частности, у бизнесменов вырос спрос на установку платежных терминалов в торговых точках, отмечают в банке РНКБ. В мае и апреле текущего года было установлено около 2 тысяч терминалов. На сегодня в Крыму и Севастополе установлено больше 41 500 таких устройств.

– В мае среднедневное количество транзакций в торговых терминалах банка составило более 1 млн в день, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы прогнозируем прирост этого показателя в летние месяцы. В сети платежных терминалов РНКБ можно использовать карты всех российских банков, и туристы активно используют возможность рассчитываться безналичным способом.

Рассчитываться по безналу туристы и жители полуострова могут и в небольших торговых точках, и в крупных супермаркетах, а еще в аптеках, на АЗС, в магазинах бытовой и строительной техники. Терминалы активно устанавливают даже на рынках. Также платежные устройства появляются в местах самообслуживания - на мойках, паркоматах, в кофейных торговых автоматах.

КСТАТИ

В РНКБ отметили, что объем безналичных расчетов в терминалах банка увеличился в апреле-мае текущего года более чем на 18% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. В целом объем расчетов составил около 32 миллиардов рублей. За последний месяц пользователи карт также стали активнее рассчитываться по безналу в ресторанах, барах и кафе. Так, объем расчетов увеличился на 37% и составил 1,45 миллиарда рублей. Большую часть платежей осуществляют держатели карт национальной платежной системы «Мир». 93% платежей - бесконтактные.

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Банковская система в Крыму активно развивается, и с каждым годом количество пользователей карт растет. По данным Банка России, за последние пять лет количество операций, совершенных с помощью карт, выросло более чем в шесть раз. В частности, с 60,3 миллиона в год до 379,6 миллиона в Крыму и с 17,4 миллиона в год до 110,5 миллиона в Севастополе.

Клиенты банков уже в полно мере оценили преимущества безналичных расчетов. Это экономия времени, получение кешбэков, возможность оплачивать онлайн-покупки, а также бонусы при участии в банковских программах лояльности.