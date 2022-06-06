Любовь к Гурзуфу и разочарование Феодосией: неожиданные факты о путешествии Пушкина по Крыму

Крым стал для великого поэта особенным местом Фото: Надежда ДАЦЮК

Едва ли кто-то в России не знает Александра Сергеевича Пушкина. Для почитателей творчества великого поэта 6 июня - особенный праздник. В этом году отмечается 223 года со дня рождения великого русского поэта и 202 года его крымскому путешествию.

Крым стал для Александра Сергеевича Пушкина особенным местом. Три недели, проведенные в Гурзуфе, стали по его собственным словам, самыми счастливыми в жизни. «Комсомолка» выяснила, каким было крымское путешествие великого поэта, и где он успел побывать за столь короткое время.

ССЫЛКА НА ЮГ

В Крыму великий поэт провел всего месяц. Его «путешествие» началось с Керчи - 15 августа 1820 года через Керченский пролив Пушкин прибыл на полуостров.

Поездка носила отнюдь не тривиальный характер - весной 1820 года поэт, будучи раскритикованным за свои стихотворения, порочащие статус государственного чиновника, был отправлен в ссылку на юг - в Днепропетровск. Однако, там поэт заболел лихорадкой. К «ссыльному» проявили сострадание и разрешили ему небольшое путешествие. Именно тогда великий поэт в компании генерала Раевского и его семьей отправляется сначала на Кавказ, а позже Крым.

- В младшую дочь Раевского - Марией, которая впоследствии стала женой декабриста Волконского, поэт по некоторым данным был влюблен. А своему другу - младшему сыну генерала Николаю Раевскому Пушкин позднее посвятил поэму «Кавказский пленник», - рассказала крымский филолог Наталья Заборцева.

КЕРЧЬ

В Керчи Пушкин и его спутники пробыли всего одну ночь. До сих пор точно не известно, где именно поэт остался на ночлег. Городу он не посвятил ни одного своего стихотворения, поэтому можно судить о том, что отклика в его душе Керчь не вызвала.

Согласно письмам Пушкина своему брату Льву Сергеевичу, он ожидал увидеть памятники античности, но действительность оказалась менее романтичной.

- Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я, - на ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих, - писал поэт своему брату.

ФЕОДОСИЯ

16 августа Александр Сергеевич с семьей генерала Раевского прибыл в Феодосию. Путешественники остановились в доме бывшего градоначальника Семена Михайловича Броневского. Судя по письмам поэта, дом располагался не в самой Феодосии, а рядом с городом.

- В первозданном виде дом не сохранился - сначала его перестроили, а в годы Великой Отечественной войны уничтожили фашисты. Сегодня на этом месте располагается заново отстроенный дом, который мало напоминает бывшую дачу Броневского, а также остатки большого парка, сад и грот, - говорит экскурсовод Алла Самойлова, - во времена советской власти в доме располагался санаторий.

Дом Броневского в Феодосии, где останавливался поэт. Фото: "Моя Феодосия"\VK

Феодосия, именуемая тогда Кафе, тоже показалась Пушкину скучной. В его поэзии краткое пребывание в городе не нашло отражение, но именно здесь он задумался о судьбе Крыма и его значении для России.

ГУРЗУФ

Именно Южный берег Крыма произвел на великого поэта неизгладимое впечатление. В Гурзуфе путешественники остановились в имении Ришелье. На ЮБК в то время это был единственный дом европейского типа.

Именно Гурзуф оставил неизгладимый след на душе поэта. Фото: ГБУ РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»

- Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря - и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество, - писал Пушкин про Гурзуф.

С именем великого русского поэта в Гурзуфе связано многое. По словам экскурсовода, имение, где жил поэт, за незамысловатую архитектуру его часто сравнивают с воздушным замком. На данный момент в 200-летнем здании располагается дом-музей Пушкина, где проводятся экскурсии.

В доме, где жил Пушкин, по сей день проводят экскурсии. Фото: ГБУ РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»

- Пушкин часто совершал прогулки вдоль побережья и в горы, ездил верхом к вершине Аю-Дага. Уже в начале 20 века узкую охотничью тропу, ведущую к склону Медведь-горы, назвали Пушкинской. К мысу Суук-Су «Холодная вода», где есть живописные гроты, выдолбленные прибоем в скалах, поэт подплывал на лодке, - рассказывает Алла Самойлова.

Памятник Пушкину в Гурзуфе Фото: Ирина ГЕРЦ

ПРОЕЗДОМ В ЯЛТЕ

На Южном берегу Крыма Пушкин побывал и в Алупке, а также Симеизе, откуда по «Чертовой лестнице» поднимался на вершину Ай-Петри. Он посвятил этим местам несколько своих произведений. Однако, вопреки распространенному мнению, в «столице ЮБК» - Ялте, великий поэт так и не побывал.

Несмотря на то, что в Ялте Пушкин был проездом, в городе чтят память великого поэта Фото: Ирина ГЕРЦ

- Ялта в те времена была небольшим поселком, поэтому ее Александр Сергеевич видел только проездом. Тогда еще не существовало дороги вдоль побережья, а тропы были такие узкие и извилистые, что ездить по ним можно было только верхом. По воспоминаниям Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, который совершил свое «Путешествие по Тавриде», лошади по этим тропам едва пробирались вдоль берега, а всадники, проезжая сквозь ущелья, замирали от страха, - подчеркнула филолог Наталья Заборцева.

БАХЧИСАРАЙ

До Бахчисарая Александр Сергеевич Пушкин и его спутники добрались к сентябрь 1820 года. Бывшая столица Крымского ханства поразила путешественников тем, что возникла словно из неоткуда, появившись из-за поворота дороги. В те года Бахчисарай сохранял очертания самого настоящего восточного города - все дома были выстроены в два этажа, а их окна были обращены во дворы, так что с улицы жителей нельзя было увидеть.

Достопримечательность Бахчисарая - Ханский дворец - Пушкина слегка разочаровал. Особенно поэту, ожидавшему увидеть исконно восточные мотивы, не понравились «новшества» восстановленного интерьера. Дело в том, что здание, сгоревшее в 1736 году, было отреставрировано, а некоторые комнаты были переделаны в «полуевропейском стиле».

У Бахчисарайского фонтана в честь памяти Пушкина постоянно лежат две розы Фото: Ирина ГЕРЦ

В полуразрушенном виде находился и Бахчисарайский фонтан. Как позже писал Пушкин: «из заржавой железной трубки по каплям капала вода». Пушкин долго стоял возле «Фонтана слез», затем вышел в сад, сорвал две розы и положил их сверху фонтана. Спустя четыре года после посещения Бахчисарая, поэт посвятил фонтану одно из своих самых известных произведений - «Бахчисарайский фонтан».

В память о Пушкине на мраморном выступе Бахчисарайского фонтана теперь всегда лежат белая и красная розы.

СИМФЕРОПОЛЬ

Симферополь оказался последним крымским городом, в котором побывал Пушкин и его спутники. Крымскую столицу путешественники посетили 8 сентября.

Где точно проживал в Симферополе Пушкин, неизвестно, однако, предположить можно, что он останавливался по трем адресам. Пушкин приехал в Симферополь из Бахчисарая больным, поэтому по некоторым данным, его приютил у себя и лечил доктор Мюльгаузен - дом располагался на Киевской улице за Салгиром. Кроме того, вероятным местом проживания великого поэта в крымской столице можно считать дом губернатора Баранова на улице Ленина.

- Есть предположение, что Пушкин также останавливался у французского ученого Феликса де Серра. Имение было большим и занимало всю территорию нынешнего Детского парка. Этот дом уже не сохранился, - отметила Алла Самойлова.

Крым навсегда остался в душе великого поэта, как место света, покоя и радости. Уже по приезду в Кишинев Александр Сергеевич писал брату: «Любимая моя надежда - увидеть опять полуденный берег».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В день рождения Пушкина крымчан поздравили с Днем русского языка

Юрий Гоцанюк поздравил крымчан с Днем русского языка 6 июня (подробнее)