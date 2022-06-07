Стаскивать трусы никто не будет: какие нравы царят на нудистском пляже в Севастополе

В Крыму есть любители загорать голышом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Купаться и загорать летом – святое дело. В Крыму ласковое море прибавляет красоты и здоровья и туристам, и местным жителям. Есть ценители солнечных ванн и водных процедур, которые приходят на берег моря голышом - без плавок и купальников. Но на общественном пляже сверкать попой и другими пикантным частями тела нельзя – окружающие, отойдя от шока, могут вызвать полицию или силком заставить одеться. Нудисты - люди мирные, предпочитают не вступать в дискуссии и поэтому выбирают для отдыха специальные пляжи или просто уеденные места.

ПРОХОД К ПЛЯЖУ ЗАВАЛЕН ОГРОМНЫМИ ГЛЫБАМИ

На Крымском полуострове самый большой пляж для любителей загара без пятен находится в Севастополе, а вернее, в Любимовке.

Пляжная зона Любимовки, где отдыхают в купальниках и плавках. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Море и пляж здесь действительно замечательные - лазурные волны и шикарные полосы ласково отшлифованной Черным морем гальки, которую подальше от воды сменяет крупный чистый песок.

На шикарной прибережной полосе места хватает всем – и приверженцам сплошных купальников, и лишенным комплексов нудистам.

Проход к нудистам завален огромными глыбами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Любители позагорать голышом не смущают остальных своим откровенным видом, потому что общественный пляж и нудистский разделяет завал из огромных глыб, которые рухнули с Красной скалы - так местные жители называют возвышенность на обрывистом берегу высотой в пару десятков метров.

В Любимовке рушится берег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Невольно в голову приходят мысли, что некие силы, которые блюдут нравственность, специально отгородили нудистов естественной «баррикадой» от рядовых, без затей отдыхающих.

- Пару лет тому назад можно было пройти свободно, а вот теперь нужно поднапрячься, - рассказал завсегдатай нудика. – Те, кому нужно, пройдут. Вот и продавец кукурузы и чурчхелы пробирается, не ленится. Только задремлешь, а тут тебе – «га-а-а-рячая свежая кукуруза». Покоя нет!

В Любимовке пляж для отдыха голышом очень просторный - места хватает всем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Абориген нудистского пляжа в Любимовке лукавит – берег тянется на несколько километров аж до самой Орловки, поэтому можно пройти подальше от завала и без проблем найти более уединенный уголок.

«Текстильщики» - так нудисты называют, тех кто загорает в плавках и купальниках. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На самом откровенном пляже все полюбовно – никто не будет покушаться на вашу целомудренность, если вы этого не желаете. Здесь не стягивают силком и трусы – к «текстильщики», так нудисты называют людей в плавках и купальниках, отношение снисходительное – раз тебе так комфортнее, то пожалуйста, парь свое интимное хозяйство в мокрой синтетике.

- Кто ищет знакомств, тех же приключений на пятую точку, приходят на пляж ближе к вечеру, - объяснил нудист.

Получается, что на пляже в Любимовке есть четкое подразделение на клубы по интересам – кто-то просто пришел поджарить свои «булочки» на солнце, другие не прочь стать свингерами, третьи заинтересованы еще в чем-то. Как правило, «тематические» встречи проходят по предварительной договоренности, благо, что есть соцсети.

На нудистском пляже в Любимовке мужчин больше, чем женщин. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Любимовке, как и на всех нудистских пляжах, есть одна особенность - представителей сильного пола намного больше, чем слабого. И почти нет детей и подростков.

СЕКС-БОМБЫ И НАСТОЯЩИЕ СНАРЯДЫ

Секс-бомбы на пляже есть – красиво сложенных особ женского, да и мужского пола, хватает.

В Севастополе иногда находят и обезвреживают настоящие снаряды времен Великой Отечественной войны.

- Загораю, никого не трогаю, а тут на пляж целая делегация в форме пожаловала: и полиция, и МЧС. Уж не по мою ли душу, потому что без трусов загораю?! Оказалось, что моя голая задница никого не интересует. Просто на берегу нашли целый арсенал времен войны - бомбы, снаряды и другие боеприпасы. Бои сильные здесь шли, вот море время от времени и подкидывает подарочки.

Военная тематика на этом не завершается. Над нудиком то и дело пролетают боевые истребители и вертолеты. Покой с моря стерегут разномастные корабли – субмарины, эсминцы, катера.

Впрочем, армия не обделяет вниманием и обыкновенных, без причуд, отдыхающих. Секрет прост - вблизи находится военная база, жизнь на которой оживилась после начала спецоперации на Украине.

СХОДИЛ НА НУДИК И СЕЛ НА ДИЕТУ

Отдых в стиле ню иногда действует самым неожиданным образом. Знакомый с материка, который впервые примерил на себя нудизм в Коке, вдруг стал ярым приверженцем ЗОЖ. Гигант весом в полтора центнера стал стремительно худеть, собирая в соцсети под постами о сбросе лишних кило сотни лайков. - Когда разделся на людях, как будто увидел себя со стороны, - признался мужчина.

КСТАТИ

Название «нудизм» произошло от латинского слова nudus — обнаженный. За лозунг нудистского течения можно принять выражение «что естественно, то не безобразно».

КОМПЕТЕНТНО

- Женщинам загорать без купальника нужно очень осторожно, потому что кожа груди очень нежная, и может легко обгореть. Нужно обязательно применять специальные средства для загара и по возможности использовать стикини для сосков. И, конечно же, не забывать общепринятые правила при отдыхе на пляже. Например, загорать в оптимальное время с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера, использовать крема для загара и тому подобное, - рассказал КП-Крым врач-дерматолог Алексей Черных.

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