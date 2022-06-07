Слышала голоса в голове: крымчанка убила своего четырехлетнего сына

Мать десять раз ударила маленького сына ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Щелкино Ленинского района Крыма произошло страшное событие - 30-летняя местная жительница убила своего четырехлетнего сына. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, произошло все 3 июня.

Днем женщина, проживающая вместе с сыном, начала вести себя странно - из квартиры доносились вопли. Заподозрив неладное, соседи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители с разрешения хозяйки дома вскрыли дверь и увидели страшную картину - на полу лежал труп маленького мальчика - сына крымчанки.

- На теле ребенка было обнаружено десять ножевых ранений. Женщина сообщила, что убила малолетнего сына, так как ей приказали это сделать голоса в голове. Местная жительница состоит на учете врача психиатра с диагнозом эмоционально неустойчивое расстройство личности, - рассказал собеседник издания.

Как КП-Крым стало известно от жительницы города Щелкино, пожелавшей остаться неназванной, семья и раньше не производила впечатление благополучной - из квартиры постоянно была слышна ругань.

- Еще год назад вроде как в полицию соседи на них заявление подавали. Отец ребенка потом ушел. Мальчик постоянно плакал и бегал голышом, - рассказала женщина.

По словам жительницы Щелкино, ребенка похоронили 6 июня.

На данный момент психически нездоровая горе-мать задержана. В случае, если ее признают вменяемой, женщине грозит уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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