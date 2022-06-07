В Крыму приступили к продолжению сериала «Гурзуф»: для съемок ищут несовременных людей без тату и пирсинга

Действие фильма будет происходить в Ялте в 1971 году

Крым, как кузница кино, продолжает радовать новыми съемками. Комедии, боевики, драмы - что только не снимают на полуострове. Благо, пейзажи и атмосфера позволяют.

Следом за съемками в Феодосии второго сезона детектива «БиМ», в Ялте началась работа над продолжением сериала «Гурзуф», ставшего сиквелом многосерийного фильма «Город». Лента вышла на экран в 2018 году. Главную роль в сериале сыграл Петр Федоров. Его герой – начальник полиции Родион Стоцкий, имеющий связи в криминальной среде, - распутывает серию убийств и разбойных нападений, охвативших маленький Гурзуф в далеком 1965 году.

В сериале засветилась дача-музей Чехова и та самая трасса, где Трус, Балбес и Бывалый ловили Нину из «Кавказской пленницы», а также сохранившиеся с советских времен крымские санатории и знаменитый лагерь «Артек».

В этот раз действие ленты разворачивается в Ялте в 1971 году. Однако, как стало известно «Комсомолке», исполнителем главной роли будет уже не Петр Федоров.

- Какой актер его заменит пока держится в секрете, - рассказал «КП-Крым» участник съемочной группы.

НИКАКИХ НАРАЩЕННЫХ РЕСНИЦ

Чтобы передать эпоху и антураж начала семидесятых в массовку набирают людей всех возрастов, но без признаков современности. Никаких коротких волос на висках и затылке, ни намека на пирсинг на видных местах, женщины должны быть без наращенных ресниц и бровей и уж тем более без накачанных губ.

На яркий маникюр, неестественный цвет волос и мелирование тоже табу. Зато длинные волосы у мужчин приветствуются.

Локации фильма держатся в секрете, тем не менее известно, что первые кадры уже отсняли в морском порту Ялты и на набережной. Из-за съемок одной из сцен на режимном объекте актеры массовки должны иметь только российские документы. Хотя в целом сняться в кино может любой желающий подходящей внешности.

Съемки в Ялте будут проходить до середины июля.

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