Не отходит от матери и изучает взрослый мир: в бахчисарайском зоопарке родился олененок

Новорожденная олениха пока не отходит от мамы, но уже интересуется взрослой жизнью. Фото: Архипелаг развлечений Крыма

В семье благородных оленей в Бахчисарайском парке миниатюр пополнение - на свет появилась олениха. Как КП-Крым сообщил директор парка миниатюр Виктор Жиленко, малышка еще пьет материнское молоко, но уже интересуется взрослой оленьей едой.

- Новорожденная олениха старается далеко не отходить от матери, но уже активно изучает вольер и даже обнюхивает взрослую оленью еду, разнотравье, - подчеркнул Виктор Жиленко.

Главу семейства - благородного оленя Леню - сотрудники зоопарка выкормили сами. Тогда брошенного в поле олененка в Бахчисарайский парк миниатюр принесли посетители. А теперь Леня вырос и сам обзавелся первым потомством.

Имя маленькой оленихе пока не придумали. В этом сотрудникам Бахчисарайского парка миниатюр могут помочь крымчане.

- Радостное событие только недавно случилось, поэтому над именем пока не думали. Обычно это происходит через несколько дней. Будем рады предложениям от посетителей Бахчисарайского парка миниатюр и читателей «Комсомольской правды», - отметил директор парка миниатюр.

Присылать варианты имени для новорожденной оленихи можно в мессенджеры редакции КП-Крым - пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50. Самые интересные предложения мы передадим директору Бахчисарайского парка миниатюр Виктору Жиленко.

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