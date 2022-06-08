Повалили на землю и чуть не загрызли: четыре овчарки напали на крымчанку во время пробежки

Овчарки набросились на девушку во время пробежки в парке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Молодая крымчанка Виктория Головань едва не погибла от зубов четырех овчарок. Девушка живет в Старом Крыму и каждое утро совершает пробежку вместе с детьми. В этот раз молодая мама не стала будить детей и пошла в парк одна. Все было как обычно, за исключением неожиданного появления незнакомого мужчины с четырьмя собаками.

- Я бежала, затем увидела мужчину с собаками, которые меня окружили и начали по очереди хватать за ноги. Я спряталась за этого мужчину и просила убрать собак. На что он мне ответил: «Тише, не суетись». Он пытался отмахиваться от своих собак, но они на него не реагировали. Они меня повалили и начали кусать ноги, - рассказала «Комсомолке» Виктория.

Девушке зашили раны и делают уколы. Фото: скрин из видео Виктории Головань.

На крики о помощи отреагировал проходящий мимо молодой человек. Он отогнал собак палками и на руках доставил девушку в больницу.

- Мне зашили раны, сделали уколы от бешенства, от столбняка, сейчас я пью антибиотики. Пока нахожусь под наблюдением врачей. Сколько времени придется провести в больнице, пока не знаю, - рассказала девушка.

Виктория написала заявление в полицию. Сейчас владельца собак ищут. Волею случая, в одной палате с девушкой оказалась женщина, которая не раз встречала этого мужчину с четырьмя собаками в разных районах города. По ее словам, животные уже проявляли агрессию по отношению к людям.

По факту нападения собак на крымчанку прокуратура Крыма начала проверку.

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