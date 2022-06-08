Крымчанку, которая осквернила могилу военного и выколола ему глаза на фото, приговорили к двум годам колонии

Дома у пенсионерки обнаружили националистскую литературу. Фото: соцсети

В Судаке суд вынес приговор 60-летней пенсионерке, которая осквернила могилу российского военного, погибшего во время проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Судакского городского суда.

- 60-летняя жительница села Солнечная Долина городского округа Судак, осквернившая место захоронения военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, проведет два года в колонии-поселении, - говорится в сообщении.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск пострадавшей стороны. Теперь женщине придется выплатить 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Шокирующий инцидент произошел 7 апреля 2022 года. Крымчанка зашла на территорию кладбища в селе Солнечная Долина и надругалась над могилой погибшего моряка. Кроме того, как стало известно «Комсомолке», женщина выколола молодому человеку глаза на фотографии.

В суде также учли заключение психиатров, которые признали, что женщина никаких психических отклонений не имеет и действовала осознанно. Уточняется, что ранее подсудимая не попадала в поле зрение правоохранителей.

Также КП-Крым узнала подробности из жизни женщины, которая, со слов соседей, была тихой и замкнутой. В селе, где она прожила всю жизнь, жили и ее родители. Отец работал плотником и был проукраинским националистом. Он погиб после мартовского референдума о присоединении Крыма к РФ. Мать же трудилась ветеринаром. В живых ее не стало намного раньше.

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