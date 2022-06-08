День России 12 июня 2022 года в Крыму: программа мероприятий

Основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня Фото: Анастасия ЖУКОВА

Традиционно каждый год 12 июня отмечается День России. Это один из самых молодых праздников в стране, он был утвержден в 1992 годе в честь суверенитета Российской Федерации. В воскресенье в крымских городах пройдут праздничные мероприятия, а в музеях запланированы тематические выставки и экскурсии по сниженным ценам. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в День России 12 июня 2022 года в Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ

12 июня с 10:00 до 13:00 на площади Ленина пройдет молодежная интеллектуальная игра в формате командных игр. Ребята будут соревноваться в сфере знания истории России, культуры, спорта, науки и других достижений страны.

В 11:00 в парке им. Тренева, в парке им. Гагарина и на перекрестке улиц Горького и Пушкина жителям и гостям Симферополя будут раздавать ленты и флажки в цветах триколора.

С 11:00 до 13:00 пройдет праздничный концерт «Россия многоликая» и ярмарка работ мастеров народных ремесел.

Большая праздничная программа также ждет посетителей Гагаринского парка. Там с 11:00 до 14:00 пройдут соревнования по различным видам спорта, а также выставка авто-, мототехники, радио- и парашютного оборудования. Также посетителей ждут мастер-классы по укладке парашюта, сборке и разборке оружия.

Развлекательная программа для юных симферопольцев начнется в 12:00 в Детском парке.

С 18:00 на площади Ленина начнется праздничный концерт, который завершится в 22:00 фейерверком.

ЯЛТА

12 июня В честь Дня России в городе-курорте пройдет III Александровский бал. Он начнется в 18:00. Участниками станут 250 кадетов Ялтинской школы №11. Музыкальное сопровождение обеспечит Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии.

ФЕОДОСИЯ

Необычная лекция пройдет 10 июня В 12:00 в музее Марины и Анастасии Цветаевых. Гостям расскажут о становлении Дня России и о том, как с годами менялось отношение к этому празднику. В завершении посетителям покажут документальный фильм.

КОКТЕБЕЛЬ

В сквере дома-музея Максимилиана Волошина в Коктебеле проведут музыкально-поэтический вечер «Тебе, Россия посвящаем…». Мероприятие пройдет 11 июня в 17:00. Посетителей ждут танцевальная программа, выступления вокалистов и чтение стихотворений Александра Пушкина, Василия Жуковского, Михаила Лермонтова.

Карадагский природный заповедник (Биостанция) 11 и 12 июня приглашает туристов посетить экологическую тропу и музей по льготным ценам. Цена билетов на экотропу для взрослых и детей (от 7 лет) составит 400 рублей, дети в возрасте до 7 лет могут пройти бесплатно. Группы будут формироваться в 9:00 и 13:00 возле Музея истории и природы Кара-Дага.

ЕВПАТОРИЯ

Основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня. В 17:00 на улице Дувановской пройдут выставки и мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Концерт для жителей и гостей города начнется в 18:00 на Театральной площади. Перед зрителями выступят Данко и Natan.