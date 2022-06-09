Мужчина, погибший в ДТП на Крымском мосту, оказался актером сериала «Кухня»

Алексей Войтков был членом Союза каскадеров России. Фото: кадр из фильма "Кремень"/kino-teatr.ru

В Союзе кинематографистов подтвердили гибель актера и каскадера Алексея Войткова в ДТП на Крымском мосту. Как сообщили «КП-Крым» в организации, в страшной аварии, которая произошла вечером 30 мая, оборвалась жизнь актера из сериала «Кухня» и «Кремень».

- Да, он погиб, - подтвердили в Союзе кинематографистов.

Жуткое ДТП произошло на Крымском мосту со стороны Керченского полуострова. Автомобиль актера «УАЗ Патриот» заглох в самый неподходящий момент.

Сделав остановку из-за технической неисправности (по другим причинам останавливаться на Крымском мосту запрещено), Алексей Войтков вышел из машины. В тот самый момент мчавшийся на скорости грузовик буквально снес каскадера и протащил его больше десятка метров, прежде чем смог остановиться.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть.

Войтков снимался в сериале "Кухня". Фото: kino-teatr.ru

Алексею Войткову было 45 лет. Он был членом Союза каскадеров России. Сыграл несколько ролей в кино. Его знали не только как актера, но и как исполнителя каскадерских трюков.

За его плечами 18 телепроектов. Как актер он снялся в лентах «Черная лестница», «Кухня», «Земский доктор», «Дело Крапивиных», «Ближний круг», как каскадер работал в проектах «Первые», «Конверт», «Везучий случай», «Три мушкетера», «Невидимки», «Однажды в Ростове», «Красный лед», «Капкан для киллера».

Напомним, это не первое смертельное ДТП на Крымском мосту. В начале января здесь погибли 20-летние парень и девушка, которые вместе с друзьями ехали из Тамани в Керчь на новогодние праздники. Их ВАЗ-2109 на скорости влетел под автокран, два человека скончались на месте, еще двое оказались в больнице с серьезными травмами.

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