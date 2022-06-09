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Общество9 июня 2022 13:15

Мужчина, погибший в ДТП на Крымском мосту, оказался актером сериала «Кухня»

Алексею Войткову было 45 лет. Он являлся членом Союза каскадеров России
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Алексей Войтков был членом Союза каскадеров России. Фото: кадр из фильма "Кремень"/kino-teatr.ru

Алексей Войтков был членом Союза каскадеров России. Фото: кадр из фильма "Кремень"/kino-teatr.ru

В Союзе кинематографистов подтвердили гибель актера и каскадера Алексея Войткова в ДТП на Крымском мосту. Как сообщили «КП-Крым» в организации, в страшной аварии, которая произошла вечером 30 мая, оборвалась жизнь актера из сериала «Кухня» и «Кремень».

- Да, он погиб, - подтвердили в Союзе кинематографистов.

Жуткое ДТП произошло на Крымском мосту со стороны Керченского полуострова. Автомобиль актера «УАЗ Патриот» заглох в самый неподходящий момент.

Сделав остановку из-за технической неисправности (по другим причинам останавливаться на Крымском мосту запрещено), Алексей Войтков вышел из машины. В тот самый момент мчавшийся на скорости грузовик буквально снес каскадера и протащил его больше десятка метров, прежде чем смог остановиться.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть.

Войтков снимался в сериале "Кухня". Фото: kino-teatr.ru

Войтков снимался в сериале "Кухня". Фото: kino-teatr.ru

Алексею Войткову было 45 лет. Он был членом Союза каскадеров России. Сыграл несколько ролей в кино. Его знали не только как актера, но и как исполнителя каскадерских трюков.

За его плечами 18 телепроектов. Как актер он снялся в лентах «Черная лестница», «Кухня», «Земский доктор», «Дело Крапивиных», «Ближний круг», как каскадер работал в проектах «Первые», «Конверт», «Везучий случай», «Три мушкетера», «Невидимки», «Однажды в Ростове», «Красный лед», «Капкан для киллера».

Напомним, это не первое смертельное ДТП на Крымском мосту. В начале января здесь погибли 20-летние парень и девушка, которые вместе с друзьями ехали из Тамани в Керчь на новогодние праздники. Их ВАЗ-2109 на скорости влетел под автокран, два человека скончались на месте, еще двое оказались в больнице с серьезными травмами.

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