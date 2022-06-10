Сто тысяч рублей за молчание: крымчанка шантажировала любовника интимным видео, вынуждая продать машину

За помощью горе-любовнику пришлось обращаться в полицию. Фото: pexels.com

Суд вынес приговор жительнице Джанкоя, которая шантажировала любовника видеозаписью их интимной близости, грозясь рассказать обо всем жене. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Осенью 2021 года коварная любовница познакомилась с мужчиной в социальной сети «Вконтакте». После непродолжительного общения 34-летний романтик предложил потенциальной пассии познакомиться поближе. Дама, которая была старше кавалера на три года, отказывать себе в свидании не стала, и пригласила его к себе на съемную квартиру.

Перед приходом гостя женщина не только навела марафет, но и предусмотрительно установила в комнате смартфон, включенный в режиме видеозаписи. Интересно, что мужчина об этом знал, и все происходило по обоюдному согласию. Позже одной любви крымчанке показалось недостаточно, и она решила шантажировать партнера интимной записью, грозясь рассказать обо всем его супруге. За молчание жрица любви вымогала 100 тысяч рублей. Неверный муж на поводу у мошенницы все же не пошел: чтобы получить нужную сумму, пообещал продать машину, а сам пошел с заявлением в полицию

- В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ, признала полностью. При вынесении приговора судом учтено раскаяние подсудимой в содеянном, полное признание ею своей вины и наличие на ее иждивении троих детей, - говорится в сообщении.

В качестве наказания крымчанке запретили выезжать за пределы Джанкойского района без согласия надзорного органа, а также обязали ежемесячно являться в госорган для регистрации.

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