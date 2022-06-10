Когда в обход ближе: Дорогу на Южный берег Крыма расширят и пустят в объезд городов

Дорога через Ангарский перевал в сторону Южного берега Крыма станет шире. Фото: Служба автодорог Крыма

Сезон отпусков испытывает на прочность дороги в сторону российского юга. Основную нагрузку примет трасса М-4 «Дон», где идет ремонт и строительство обходов населенных пунктов, чтобы автопутешественники меньше времени проводили в дороге, а больше - у моря. Анапа, Геленджик станут ближе и доступнее, а там и до Крымского моста рукой подать, где восток и запад полуострова соединила трасса «Таврида».

- Сейчас проектируем и строим съезды к морю с «Тавриды», - рассказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. - Это съезд и на Ялту, и до Судака планируем, и до Керчи. Это в пределах ближайших двух-трех лет все будет сделано.

ДО ПЕРЕВАЛА БЫСТРЕЕ, ДО АЛУШТЫ ШИРЕ

Дорога на Ялту будет проходить в объезд Симферополя. Ее началом будет транспортная развязка на «Тавриде» в районе села Мазанка, а выезд к действующей трассе на Южный берег Крыма запланирован в селе Перевальное. На участке будет построено 11 мостов и путепроводов, а также 4 транспортные развязки.

Главный объект строительства — съезд в сторону южнобережья с трассы «Таврида». Фото: Служба автодорог Крыма

- От Перевального будет следующий объект дорожного строительства, который сейчас проектирует компания «ВАД», - сообщил «КП» - Крым» начальник Службы автодорог Крыма Максим Тарасов. - Это «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП Р3 35 А-002 (Е-105) Граница с Украиной – Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180 (Перевальное - Алушта, с обходом г. Алушта)», планируется масштабная реконструкция существующей дороги от Перевального и до начала обхода Алушты с уширением до четырех полос движения и доведения радиусов до нормативных.

- Уже готов проект обхода Алушты, - подчеркнул Тарасов. - Новый участок пройдет, не доезжая кольца. Дорога проляжет по пересеченной местности, а действующая трасса останется внутренней городской артерией.

Но на этом планы дорожного строительства не ограничиваются - путь от Алушты до Ялты пройдет по-новому.

УМНЫЙ В ГОРУ НЕ ПОЙДЕТ

Заключение контракта на строительство нового участка дороги от Алушты до Ялты намечено на конец 2022 года, строительно-монтажные работы займут три года. К этому сроку должна быть готова и дорога в обход Алушты.

- Кроме того, сейчас делается обоснование инвестиций на проект «Обход Ялты», - уточнил Тарасов. - Планируем в июне загрузиться в экспертизу и в сентябре-октябре получить результат, и при получении положительного заключения в октябре подписать контракт с единым поставщиком на проектно-изыскательские работы плюс строительно-монтажные.

При подготовке обоснования для бюджетных инвестиций сделана предварительная трассировка и геологические исследования, а также определена предварительная стоимость строительства. Изначально речь шла о горной дороге, которая пройдет по границе Ялтинского горнолесного природного заповедника с туннелями, мостами и путепроводами. По крайней мере, прежний куратор строительства, экс-вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов говорил о том, что новая объездная вокруг Ялты будет самой сложной дорогой в Южном федеральном округе.

- Мы посчитали, что для прохождения через горы придется прорубить 6 км тоннелей, что выведет стоимость строительства за 40 миллиардов рублей - это большие затраты, - уточнил Тарасов. - Выбрали другой вариант, который обойдется значительно дешевле, и изъятий практически нет, поскольку развязки размещены на существующей трассе.

Расширение действующей трассы произойдет за счет строительства искусственных сооружений, путепроводов и развязок, чтобы исключить пересечение транспортных потоков на Ялту и Севастополь в одном уровне, где, в основном, стоят заторы. Реконструкция затронет всего 3 км трассы на подъезде к южной столице Крыма.

ТОННЕЛЬ НА ЯЛТУ

В ближайших планах - открытие рабочего движения на выезде в Ялту из Севастополя. Это тоже один из съездов к морю с «Тавриды», который из-за масштабности работ получил статус 8-го этапа главной трассы Крыма. Его строительство, как и предыдущие 7 этапов, ведет АО «ВАД». Контракт с компанией заключили в июне 2020 года.

Работы разделены на два участка строительства.

Первый - реконструкция существующей автомобильной дороги Р-27 Севастополь - Инкерман протяженностью 6,24 км, с реконструкцией существующих путепроводов, а также моста через р. Черную и устройством новой транспортной развязки с путепроводом тоннельного типа.

Второй - строительство транспортной развязки «Ялтинское кольцо», которое состоит из строительства двухуровневой транспортной развязки, строительства двух надземных пешеходных переходов и строительства двух путепроводов тоннельного типа. В начале июля планируется запуск рабочего движения через тоннель по двум полосам: по одной в сторону Севастополя, по другой - в Симферополь.

- В конце июня, максимум в первых числах июля планируем запустить движение по основному ходу через тоннель по дороге Симферополь - Севастополь со стороны Инкермана, - заверил директор департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Павел Иено.

Путь от Алушты до Ялты пройдет по новой трассе, минуя населенные пункты. Фото: Служба автодорог Крыма

Ялтинская развязка - один из самых сложных участков, поскольку основная трасса пойдет по тоннельным путепроводам, а съезды на Сапун-Гору и Ялту расположатся вокруг развязки по кольцевому объезду. До 20 июня схема движения транспорта здесь изменится: будет перекрыт разворот по направлению Симферополь - Ялта, а проезд в Ялту будет доступен через Балаклавскую развязку. Для выезда из Севастополя в сторону Ялты или съезда от Сапун-Горы к кольцу, как и прежде, придется пользоваться временной объездной дорогой.