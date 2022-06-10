«Пепси» сорокалетней выдержки: в Крыму за 400 тысяч продают бутылку колы, разлитую в Евпатории в 1979 году

Анастасия продает "Пепси" 1979 года и концентрат, из которого ее производили. Фото: Авито

В Крыму выставили на продажу коллекционную бутылку «Пепси-колы», разлитую на пивобезалкогольном заводе в Евпатории в 1979 году. Лот появился на популярном сервисе продаж «Авито».

Как рассказала «Комсомолке» продавец по имени Анастасия, все эти сорок с лишним лет «Пепси» хранилась у ее дедушки. Он работал в цеху по разливу американского газированного напитка, слава о котором тогда гремела на весь СССР. Две автоматические линии, производительностью 24 тысячи бутылок в час, в 1978 году на евпаторийском заводе устанавливали специалисты из ФРГ. В цеху стояло такое оборудование, которого в СССР еще не видели.

- Завод закрылся в восьмидесятых. Две бутылочки дедушка оставил на память. Так они и стояли, пока я не предложила их продать. Он говорит: «Ну, давай попробуем». Я чисто по приколу цену поставила, - рассказала Анастасия.

Раритетная "Пепси-кола" более 40 лет хранилась у дедушки девушки. Фото: Авито

Раритет девушка оценила в 400 тысяч рублей. В лоте - две бутылки: с «Пепси-колой» и с концентратом, из которого ее разводили.

- Содержимое естественно пить уже нельзя ни в коем случае. Это чисто из-за бутылок, потому что этикетки на них не обычные наклейки, а штампованные. С одной стороны надпись на английском, с другой на арабском. Бутылки тогда привозились из-за границы, из Европы. А на заводе делали сам продукт, - поделилась информаций девушка.

Покупателей на «Пепси» сорокалетней выдержки пока не нашлось. Но хозяйка заветных бутылочек готова продать их за любую цену, поскольку просто не знает, «куда их деть».

К тому же у ее прабабушки хранится еще одна раритетная бутылка из-под популярного некогда напитка «Mirinda». Но разлита в нее по случайности была тоже «Пепси-кола».

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