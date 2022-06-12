Народная артистка России Ирина Купченко приехала в Керчь на открытие памятника Лановому

Василий Лановой был председателем жюри фестиваля "Боспорские агоны" и почетным гражданином Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи торжественно открыли памятник народному артисту СССР Василию Лановому. Он был бессменным председателем жюри Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», который в эти дни проходит в городе, а также почетным гражданином Керчи. Звание ему присвоили в 2019 году.

На открытие памятника в Керчь приехала народная артистка России и вдова Василия Ланового – Ирина Купченко. Актриса театра им. Вахтангова, известная по фильмам «Звезда пленительного счастья» «Обыкновенное чудо», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Забытая мелодия для флейты», «Старые клячи», отметила, что в дневнике ее супруга Керчь всегда фигурировала отдельной строкой.

- Он ушел из жизни, но остался в Керчи. Спасибо за почетного гражданина. Он действительно был гражданином, даже если бы он официально не получил это звание. Он очень любил этот город. Такого фестиваля нигде нет. Вася его очень любил,- сказала на церемонии открытия Ирина Купченко.

На открытие памятника в Керчь приехала народная артистка России и супруга актера Ирина Купченко Фото: Юлия МАРКИНА

Бюст Василия Ланового, изготовленный скульптором Салаватом Щербаком, установили напротив театра им. Пушкина, о возрождении труппы которого долгое время ходатайствовал актер.

- Мы не раз с Василием Семеновичем и городскими властями подписывали письма в разные инстанции, чтобы возродить наш театр. Для того, чтобы труппа была в театре. И сегодня пусть он [театр] в лесах, но он ремонтируется, и труппа есть. Значит и это великое дело Василий Семенович тоже сделал достойно, - отметила генеральный директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Бюст Ланового установили напротив театра им. Пушкина Фото: Юлия МАРКИНА

В конце мая имя Василия Ланового городские власти увековечили на стеле Почетных граждан Керчи. Его фамилия вместе с именем митрополита Платона появилась на месте, где ранее были выбиты фамилии лишенных почетных званий города президента Украины Леонида Кучмы и экс-председателя правительства Крыма Сергея Куницына.

У памятника Лановому прошла патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" Фото: Юлия МАРКИНА

Василий Лановой скончался в Москве 28 января 2021 года. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Актеру было 87 лет.

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