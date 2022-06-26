В центре Симферополя обрушился мост через реку Салгир

Не исключено, что причиной обвала конструкции стали мощные ливни. Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram
В центре Симферополя на улице Толстого провалилась дорога. Часть мостового сооружения возле Гагаринского парка рухнула вечером 26 июня.
По всей вероятности, мостовое сооружение не выдержало разлива реки Салгир, которое произошло из-за сильных ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. Проверку по данному факту уже организовала крымская прокуратура.
На данный момент опасный участок перекрыли. Фото: AMS Simferopol Симферополь
Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, по ее результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Виновных в падении моста найдет крымская прокуратура. Фото: пресс-служба прокуратуры РК
- Будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц при реализации полномочий по содержанию мостового перехода, обеспечению безопасности дорожного движения, -подчеркнули в пресс-службе прокуратуры республики Крым.
Не исключено, что в понедельник утром на этом участке будут пробки. Фото: AMS Simferopol Симферополь
На данный момент дорожные службы перекрыли движение от ближайшей автозаправки до улицы Александра Невского. Как сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в своем Tg-канале, причины произошедшего сейчас выясняются.
Дорога перекрыта до автозаправки Atan. Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram
- Прошу соблюдать меры предосторожности и планировать свой маршрут с учетом данных обстоятельств, - отметил мэр крымской столицы.
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