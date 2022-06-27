В Ялте двое рабочих подорвались на гранате времен Великой Отечественной войны

Место происшествия сейчас оцеплено. Фото: "Подслушано. Ялта"\"ВКонтакте"

В Ялте серьезно пострадали рабочие коммунальной службы, которые проводили очистку территории. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на улице Киевской произошел взрыв.

Информацию подтвердили в администрации города Ялты. Уточняется, что сейчас на месте работает следственная группа.

- В ходе проведения работ по санитарной очистке территории с применением спецтехники вдоль русла реки Быстрая произошел несчастный случай, в результате которого получили травмы два сотрудника муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», - рассказали в администрации.

По словам очевидцев, коммунальщики серьезно пострадали - одному из рабочих оторвало руку. Как КП-Крым стало известно из собственных источников, причиной происшествия стала взорвавшаяся граната времен Великой Отечественной войны, на которую наткнулись сотрудники коммунальной службы во время уборки территории.

На данный момент пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние стабильное, а жизням ничего не угрожает, подчеркнули в мэрии Ялты.

В пресс-службе МБУ «Зеленстрой» КП-Крым не стали комментировать произошедшее, сославшись на нехватку полномочий.

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