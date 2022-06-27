Остыла до +12: как изменилась температура моря после затяжных ливней в Крыму

Море начнет вновь прогреваться в последних числах июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июньские ливни заметно остудили море у берегов Крыма. После начала дождей температура воды в Черном море в отдельных районах снизилась почти на 10 градусов.

Самое холодное море в конце прошлой недели синоптики зафиксировали у берегов Феодосии. Купаться после дождя в воде +12 градусов рискнет не каждый.

Но уже к понедельнику, 27 июня, море в Феодосии прогрелось до 15 градусов, а через несколько дней и вовсе достигнет прежних отметок, сообщили «Комсомолке» в крымском Гидрометцентре.

- В Феодосии произошел сгон теплой воды, когда определенным направлением ветра верхний слой воды меняется на более прохладный. Но это все кратковременно, и уже завтра может быть другая ситуация,- рассказала замначальника гидрометцентра Крыма Вероника Шенгелай.

Еще два дня назад, температура воды в Черном море у берегов Алушты не превышала 13 градусов, сегодня она потеплела до 17-ти.

В Евпатории 27 июня температура моря достигла +19° против субботних +16-ти, а в Ялте и вовсе 21 градус, правда там ситуация особенно и не менялась. Дожди остудили морскую воду всего на один градус.

Такая же температура воды и в Керченском проливе (+21), а вот в Мысовом на Азовском море уже 22 градуса, в Черноморском все 23. Все нынешние колебания в пределах нормы, отметили синоптики.

- 28 июня ночью еще сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Потом погода улучшиться, и с 29-30 числа море начнет прогреваться,- рассказали в гидрометцентре Крыма.

Напомним, циклон, который накрыл полуостров в эти дни, привел к подтоплениям. Больше всего пострадал Симферополь и Симферопольский район, где власти ввели режим ЧС. Дожди привели к затоплению набережной Салгира в крымской столице и обрушению дороги в центре города.

Без света из-за непогоды остались 4 тысячи человек.

Обильные осадки повлияли на качество питьевой воды в Белогорском и Балановском водохранилищах, в связи с чем жителям Белогорска и Алушты рекомендовали кипятить воду перед употреблением.

Между тем непогода продолжит бушевать на территории полуострова и завтра. В МЧС предупредили о сильных ливнях и шквалистом ветре 28 июня.

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