Странный гул напугал актеров во время съемок мистической драмы в пещере «Таврида» в Крыму

Ксения Алексеева играет палеонтолога, который делает необычную находку в пещере. Фото: Иван Шерстников

В Крыму завершились съемки полнометражной мистической драмы Ивана Шерстникова с рабочим названием «Пещера». Лента снималась в пещере «Таврида», на которую наткнулись при строительстве федеральной трассы в 20-ти километрах от Симферополя в 2018 году.

Отчасти фильм основан на реальных событиях, но дополнен вымышленными персонажами. По сценарию, ведущий палеонтолог страны, которого играет известная по «Ментовским войнам» актриса Ксения Алексеева, среди артефактов находит в пещере человеческие останки. Распутать историю их появления здесь и предстоит главным героям.

Частично фильм основан на реальных событиях. Фото: Иван Шерстников

Героиня Алексеевой настолько занята работой, что слишком мало времени уделяет дочке, которую воспитывает одна. Девочка (ее играет участница проекта «Голос Дети 7», полуфиналистка детской «Новой Волны», певица Anny (Анна Боженова) становится катализатором их семейных отношений.

- Главный посыл ленты – это семья. Часто даже живя в одной квартире мы далеки друг от друга. И происходят некие вещи, которые, как и в этом фильме, сближают людей,- рассказал «Комсомолке» режиссер Иван Шерстников.

Юная певица Anny в роли дочери палеонтолога. Фото: Иван Шерстников

При этом сами съемки тоже сопровождались необычными явлениями. В один из дней съемочная группа отчетливо слышала странный гул, который донесся из глубин пещеры.

- Когда писали звук и была команда «Начали, тишина!» вдруг из пещеры поднялся гул. Актриса на него повернулась, и причем повернулась как надо. Но, когда закончили съемки, этот звук пропал,- рассказал режиссер.

В пещере актеры услышали странны гул. Фото: Иван Шерстников

Кроме пещеры «Таврида» локациями для съемок стали севастопольская школа №40 и СевГУ. Съемочный процесс занял всего 14 дней. Впереди монтажно-тонировочный период и выход в прокат. Предполагается, что в кинотеатрах лента появится уже к Новому году.

Выход фильма на экраны планируется к концу года. Фото: Иван Шерстников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Детектив в стиле «Кода да Винчи»: раскрыты подробности сценария фильма о пещере «Таврида» в Крыму

Съемки начнутся уже через месяц (подробнее)

Актриса из «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» снимется в фильме в Крыму

На полуострове пройдут съемки фильма «Пещера» (подробнее)