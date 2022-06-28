Что изменится в Крыму с 1 июля 2022 года: пересчет коммунальных тарифов и нулевая ставка НДС

Тарифы за водоснабжение и электроэнергию поднимутся Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОДОРОЖАЮТ

Второй месяц лета принесет крымчанам по итогу увеличенные расходы на коммунальные услуги. Сразу два ресурса подорожают - вода и электроэнергия. Так, с 1 июля один киловатт-час энергии для населения в городах будет стоить 3,61 рубля (сейчас 3,31), такой тариф действует при потреблении до 150 кВт. Если этот лимит превышен, киловатт-час будет стоить 4,57 рубля. Немного другие тарифы утверждены для жителей сельской местности. Они будут платить по 3,4 рубля при потреблении до 150 кВт и 4,24 рубля, если потребление до 800 кВт.

Тем, кто живет в общежитиях и домах с электронными плитами, придется платить по другому тарифу. Все условия можно просмотреть по ссылке.

Также в июле меняются тарифы на водоснабжение - придется платить по 33,24 рубля за кубометр. Столько же стоят услуги водоотведения, а для абонентов Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» тариф на водоотведение составит 19,3 рубля за кубометр.

УКАЗАНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА

С 3 июля вступает в силу закон, согласно которому кредитные организации должны указывать полную стоимость потребительского кредита или займа. В частности, в процентах годовых должна указываться стоимость до третьего знака после запятой.

Также меняются условия договора по вкладам. Банки будут обязаны указать минимальную гарантированную ставку, которую получит клиент, на первой странице договора.

МЕДПОМОЩЬ БЕЗ ОМС

С июля россияне имеют право получить медицинскую помощь бесплатно, даже если у них с собой нет полиса обязательного медицинского страхования. Нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

ДОЛЖНИКАМ СОХРАНЯТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

С июля вступает в силу закон, который позволит должникам защитить доходы в размере прожиточного минимума, даже если исполнительный документ передан в банк должника, минуя судебных приставов. Заявление о защите от списания можно будет подать в кредитную организацию напрямую.

НОВЫЕ ФУНКЦИИ НА ГОСУСЛУГАХ

Члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых структур смогут подать заявление через госуслуги на компенсацию расходов на взносы на капремонт, услуги ЖКХ, а также на детские пособия. Кроме того,

инвалиды или их законные представители могут подать заявление на компенсацию половины стоимости ОСАГО через госуслуги.

НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС

Сейчас в России действует ставка НДС 20% для индустрии гостеприимства и туризма. Однако с 1 июля вводится нулевая ставка для тех, кто сдает в аренду объекты туристической индустрии.

Однако есть некоторые ограничения: объект должен быть введен в эксплуатацию после 1 января текущего года. Кроме того, он должен значиться в реестре объектов туристической индустрии.

Нулевая ставка по НДС будет действовать на протяжении 20 кварталов. Такие льготные условия применяются до 30 июня 2027.

Чтобы получить нулевую ставку, в налоговую нужно предоставить документ о вводе объекта в эксплуатацию и договор об аренде.