«Сетевые» магнаты и украинские поставщики: в полиции Севастополя рассказали, как наркотики попадают в город

«Запрещенка» поступала на полуостров в том числе с территории Незалежной Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Запрещенные препараты ежегодно губят миллионы жизней, принося преступным магнатам большие деньги. В погоне за секундным кайфом наркозависимые готовы практически на все, чем и пользуются поставщики смерти. Правоохранительные органы регулярно «накрывают» преступные точки, но появляются все новые изощренные способы поставок «запрещенки».

МЕСТНОЕ «ПРОИЗВОДСТВО»

Как КП-Крым рассказали в пресс-службе полиции Севастополя в ответ на редакционный запрос, такие наркотики, как марихуана, производятся чаще всего непосредственно на полуострове, чему способствует «благоприятный» климат Крыма и Севастополя. Из-за этого велики случаи употребления «запрещенки» несовершеннолетними подростками.

- Анализ имеющейся информации свидетельствует о том, что в основном наркосбытчики сбывают марихуану местного «производства». При этом, установлены факты ввоза данного наркотика с территории соседнего государства, - подчеркнули в пресс-службе полиции.

ПРЕСТУПНЫЕ УКРАИНСКИЕ ПОСТАВКИ

Имевшиеся ранее каналы поставки наркотиков с территории сопредельного государства были прерваны в период пандемии коронавируса, в том числе и в 2022 году. Благодаря этому поставки наркотиков и запрещенных психотропных веществ со стороны соседнего государства на территорию Крыма и Севастополя существенно снизились, однако, правоохранители до сих пор продолжают находить и изымать «отголоски» украинских поставок.

Так, в марте текущего года сотрудники наркоконтроля севастопольской полиции изъяли у жительницы Кубани более шести кг синтетических наркотиков. Вместе с подельником женщина успела сделать 37 «закладок» по всей территории полуострова. Выяснилось, что «корни» преступного бизнеса шли из Украины - именно там располагалась нарколаборатория, а «запрещенку» горе-дилеры приобрели еще до начала спецоперации, когда функционировал преступный канал связи.

ПРОДАВЦЫ СМЕРТИ

- Значительное влияние на потребление наркотиков оказывает использование организаторами наркотрафика возможностей сети Интернет для приобретения и доставки наркотических средств и психотропных веществ, произведенных за рубежом, - подчеркнули в севастопольской полиции.

Интернет-сбытчики наркотиков географически не привязаны к какой-либо территории. После ликвидации известного в определенных кругах ресурса в даркнете, преступный рынок потерпел существенные изменения. Продавцы смерти пытаются создавать другие «сети магазинов» и кочуют от площадки к площадке. На теневом рынке стало больше сетевых мошенников - «потребители», решившие ступить на путь беззакония, рискуют и сами быть обманутыми.

Полицейские Севастополя также отмечают снижение оборота синтетических наркотиков и повышение цен на них.

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