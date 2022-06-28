Впервые за 8 лет между Крымом и Херсоном появилось автобусное и железнодорожное сообщение

Поезда между Крымом, Херсоном и Запорожьем начнут курсировать с 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал расписание автобусов и поездов, которые будут курсировать между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Автомобильное и железнодорожное сообщение будет восстановлено 1 июля, написал он у себя в Telegram.

- С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, - отметил Аксенов.

Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно по расписанию:

Симферополь – Херсон:

- время отправления от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30;

- время отправления от автовокзала «Херсон» в 06:30 и 14:30;

Симферополь – Мелитополь:

- время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;

- время отправления от автовокзала «Мелитополь» в 08:05 и 14:05;

Симферополь – Бердянск:

- время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;

- время отправления от автовокзала «Бердянск» в 06:00 и 12:00.

- Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту: Симферополь – Херсон – 1300 рублей; Симферополь – Мелитополь – 1300 рублей; Симферополь – Бердянск – 1800 рублей, - сообщил глава Крыма.

Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления автобуса в рейс.

Расписание движения поездов:

Джанкой – Херсон:

- время отправления из Джанкоя в 9:50;

- время отправления из Херсона в 19:05;

Джанкой – Мелитополь:

- время отправления из Джанкоя в 8:30:

- время отправления из Мелитополя в 16:05.

Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, от Джанкоя до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика https://ug-ppk.ru/ и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички», сообщил Аксенов.

Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны. Безопасность перевозок, как отметил глава республики, будет обеспечена силами Росгвардии.

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