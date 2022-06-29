Мощный хлопок в Крыму 29 июня: что стало причиной

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Утром 29 июня в некоторых районах Крымского полуострова местные жители услышали мощный хлопок. Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, данный звук - преодоление самолетом звукового барьера.

- Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера. Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

По соцсетям распространяется информация, что грохот был слышен в Севастополе, Евпатории, Саках, Красногвардейском районе и Новофедоровке. Очевидцы поделились в соцсетях фото, на которых, предположительно, виден след от воздушного судна.

Фото: Крымский ветер/Telegram

Подобный грохот в небе - не единственный за минувший месяц. Последний раз мощный хлопок прогремел 19 июня. Звук долетел до жителей Симферополя, Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Советского районов республики. Похожий грохот был зафиксирован также 15 июня.

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