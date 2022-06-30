В Севастополе многодетный отец задушил девушку на первом свидании и сбросил ее тело в колодец

Искали пропавшую девушку не только правоохранители, но и волонтеры. Фото: LizaAlert.org

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю завершил расследование жуткого преступления, которое произошло весной текущего года. В конце марта 24-летняя жительница города-героя не вернулась домой после прогулки с новым знакомым. Как сообщили в пресс-службе Следкома, в правоохранительные органы обратилась обеспокоенная мама девушки.

Поиски пропавшей не прекращались ни на секунду - параллельно с органами МВД девушку искали волонтеры отряда «Лиза Алерт Крым». Следствием параллельно отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе о том, что девушку убили.

ЗАДУШИЛ ШНУРКОМ

Выяснилось, что незадолго до исчезновения жительница Севастополя познакомилась в Сети с 42-летним мужчиной. После недолгой переписки собеседники решили встретиться. Новый знакомый рассказал девушке, что работает строителем и на первое свидание пригласил ее в частный дом в Нахимовском районе, где он делал ремонт.

Когда мужчину задержали правоохранители, он признался в содеянном.

- Там во время внезапно завязавшейся ссоры новый знакомый совершил убийство девушки, удушив ее шнурком от одежды. Чтобы скрыть следы совершенного злодеяния, строитель погрузил тело погибшей в канализационной септик и скрылся с места преступления, - рассказали в пресс-службе СК.

УБИЙЦА ОКАЗАЛСЯ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ

Выяснилось, что убийцей девушки оказался неоднократно судимый строитель. Самое жуткое в этой ситуации, что мужчина является многодетным отцом.

- Вину в преступлении мужчина признал полностью, а в ходе следственного эксперимента на месте детально рассказал об обстоятельствах и показал, как совершил убийство, - отметили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

Дело сотрудники СК раскрыли совместно с коллегами из МВД Севастополя. В отношении преступника было заведено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ (убийство). На данный момент материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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