Минобороны разрешило гражданским судам выходить в море в районе Севастополя

Причал в Севастополе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство обороны открыло для судоходства район Черного моря у берегов Севастополя. Об этом говорится в извещении мореплавателям, опубликованном управлением навигации и океанографии Минобороны РФ.

- Во изменении информации, объявленной в ПРИП Новороссийск 137/22, разрешено установленным порядком плавание судов и маломерных плавсредств, в том числе осуществляющих добычу водных биоресурсов, ведущих хозяйственную, промысловую или иную деятельность в районе между 44-29.5 С 033-35.0В 43-55.0С 033-35.0В 43-55.0С 033-29.5В 44-29.9С 033-29.5В и берегов, – говорится в документе.

Координаты означают, что проход судов возможен в районе мысов Фиолент и Айя. По мнению зампредседателя Совета Военно-научного общества Черноморского флота, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, оценка ситуации, связанной с военной активностью в этом квадрате, позволила Минобороны принять такое решение.

- Министерство обороны, Черноморский флот, в частности, постоянно мониторят ситуацию и не стремятся усугубить режим дополнительными ограничениями. Все, что ограничивается, объективно и целесообразно, и связано с военно-морской активностью как с нашей стороны, так и с угрозами противника. Полагаю, что в этом районе активность сейчас не такая высокая. Да и угрозы, которые могут быть с украинской стороны для этого района минимальны, если не отсутствуют полностью, - отметил в разговоре с «КП-Крым» военный эксперт.

В то же время, ограничения, касающиеся выхода в море и судоходства в районе Стрелецкой бухты и рейда Бельбека сохраняются.

Напомним, с начала спецоперации на Украине северо-западная часть Черного моря закрыта для судоходства. Пребывание кораблей и судов в этом районе расценивается как террористическая угроза, о чем ранее сообщали в Минобороны России.

30 июня военное ведомство сообщило, что в «качестве шага доброй воли» Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон.

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