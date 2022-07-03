Справка на ношение плавок и частые визиты милиции: спустя 59 лет после премьеры вспоминаем, как снимали комедию «Три плюс два» в Крыму

Почти на полгода поселок Новый Свет, что недалеко от Судака превратился в съемочную площадку для фильма. Фото: Кадр из фильма

Крым – место вдохновения многих поэтов, писателей, художников и режиссеров. На полуострове снимали Леонид Гайдай, Александр Роу и Генрих Оганесян. Последний снял здесь любимую многими поколениями комедию «Три плюс два». На экраны фильм вышел в 1963 году.

Несмотря на то, что изначально фильм не пользовался сумасшедшим спросом у телезрителей, всего за месяц картина стала настоящим лидером проката. Ее посмотрели миллионы жителей СССР. Кто-то разобрал на цитаты, а кто-то решил подражать главным героям.

3 июля исполнилось ровно 59 лет со дня выхода на экраны легендарной комедии Генриха Оганесяна. По случаю памятной даты, «Комсомолка» вспомнила, где проходили съемки картины, любимой многим поколениями россиян.

Съемки проходили в Новом Свете Фото: Александра Тимощенко

ЛЕТО ДО САМОЙ ЗИМЫ

Основой сценария послужила пьеса Сергея Михалкова «Дикари». В главных ролях снялись Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов, Наталья Кустинская и Наталья Фатеева.

Почти на полгода поселок Новый Свет, что недалеко от Судака, превратился в съемочную площадку. На диком пляже киногруппа поселилась почти до зимы, поэтому многие сцены с изображением лета приходилось снимать в уже во время прохладного ноября. В фильме красовались горы Орел и Сокол, Зеленая бухта и мыс Капчик, а некоторые сцены снимали на живописной трассе Судак – Алушта недалеко от села Морское.

Знаменитый камень Сундукова Фото: Александра Тимощенко

Несмотря на то, что в фильме показана «дикая жизнь» героев в палатках без всяких удобств, поселились актеры во дворце Голицына на территории шампанских вин. Звучит красиво, но там не было даже самых примитивных удобств. Воду приходилось греть в чайниках и на электроплитках, а за едой - ходить в соседний поселок, но зато шампанского было в избытке. Его потребление даже приходилось ограничивать, чтобы не помешать съемкам. Помимо обычной еды, актеры часто ели виноград и запивали игристым. Из-за такой диеты, актриса Наталья Кустинская, которая исполняла роль Наташи, даже поправилась на несколько килограммов.

Но виды, как и прежде, заставляют восхищаться Фото: Александра Тимощенко

СПРАВКА НА НОШЕНИЕ ПЛАВОК

Перед началом съемок режиссер строго приказал актерам «превратиться в дикарей». Персонажи должны были выглядеть как загорелые люди, которые уже долгое время находятся на солнце вдали от цивилизации.

Актерам пришлось провести в Крыму около полугода. Фото: Кадр из фильма

Чтобы получить бронзовый оттенок кожи, артисты расхаживали по окрестностям Судака в одних плавках, чем очень смущали местных жителей. Из-за такого внешнего вида их часто задерживали милиционеры.

Перед съемками актерам пришлось две недели загорать на солнце. Фото: Кадр из фильма

- За появление в шортах, которые были нашей рабочей одеждой, нас все время забирали в милицию. Тогда считалось, что ходить в шортах – неприлично, заграницей отдает. Мне, Андрею и Гене выдали справки, где написали, что мы снимаемся в картине и имеем право ходить в шортах и носить бороду, - позже вспоминал актер Евгений Жариков.

МЕСТО СЪЕМОК НЕ УЗНАТЬ

Хоть Крым и знаменит «Кавказской пленницей» или «Спортлото-82», крымских туристов редко водят по тем местам, где снимался фильм «Три плюс два». Все потому, что больше, чем за полвека пляж в Новом Свете изменился до неузнаваемости.

Место, где стояли с палатками герои, давно застроили. Там уже несколько лет строится многоэтажное здание Фото: Александра Тимощенко

Да, мы все еще можем увидеть те же горные рельефы, тот самый камень Сундукова и бескрайнее море, но место, где стояли с палатками герои, давно застроили.

Набережная Судака уже не кажется такой пустынной Фото: Александра Тимощенко

Там уже несколько лет строится многоэтажное здание, набережная уже не кажется такой дикой и немноголюдной. Вдоль моря стройными рядами располагаются ларьки, бутики и уютные кафешки. Но прямо неподалеку от места кемпинга два года назад открылся ресторан с символичным названием «Три плюс два». Он выполнен в виде палатки, а рядом с ним припаркован тот самый белый запорожец, на котором рассекали по крымским дорогам главные героини.

Берег Нового Света уже не выглядит таким пустынным. Фото: Кадр из фильма

Но некоторые природные декорации фильма все же сохранились. Большой валун в воде рядом с дикой стоянкой хорошо виден с построенной Новосветской набережной. На своем месте Алуштинский автовокзал и участки крымских автодорог. Никуда не делись Можжевеловая роща, тропа Голицына и силуэты горы Сокол и мысов Капчик и Меганом.

Рядом со знаменитым местом построили ресторан с символичным названием "Три плюс два" Фото: Александра Тимощенко

Рядом с ресторанчиком стоит тот самый белый запорожец, на котором приехали главные героини Фото: Александра Тимощенко

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