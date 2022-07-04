Пользователи кредитных карт крупнейшего крымского банка могут продлить льготный период до 115 дней

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Использование кредитных карт стало еще удобнее для клиентов РНКБ. Теперь можно оформить новые кредитные карты с беспроцентным периодов, увеличенным до 115 дней. Сейчас у стандартной кредитки грейс-период составляет 55 дней. В ближайшее время увеличить льготный беспроцентный период по действующей кредитной карте можно будет в мобильном приложении 24/7 или в любом офисе банка.

Как сообщили в РНКБ, ключевые преимущества кредитной карты также сохраняются. В частности, для клиентов доступно бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до миллиона рублей. Льготный период, уточнили в банке, распространяется на все покупки и снятие наличных. В каждый новый месяц начинается новый льготный период. У клиента будет три месяца, когда можно вернуть деньги на карту и не платить проценты.

КАК ПОГАШАТЬ ДОЛГ ПО КАРТЕ

Наличие длительного льготного периода не означает, что можно совсем не вносить платежи в этот период. Каждый месяц клиентам до 25-го числа нужно вносить хотя бы 5% от суммы задолженности (на первое число месяца). При этом во время грейс-периода обязательные платежи - не дополнительная плата. Внося эти суммы, пользователь карты частично погашает задолженность, что сохраняет действие льготного периода.

Все условия использования кредитных карт обозначены на официальном сайте банка.

- С учетом обновленных условий кредитная карта РНКБ является одним из самых выгодных предложений на рынке, благодаря которой у клиентов есть возможность бесплатно использовать заемные средства на протяжении трех с половиной месяцев, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Заявку на оформление кредитной карты можно оформить в мобильном приложении РНКБ 24/7 за несколько минут.

КСТАТИ

РНКБ уже выдал больше 1,2 миллиона кредитных карт. Пользователи в среднем ежедневно тратят 120 миллионов рублей кредитных денег.