Владимир Винокур назвал мост через Керченский пролив «славной крымской пятой»

Владимир Винокур по дороге в Крым. Фото: Владимир Винокур/telegram

Известный юморист Владимир Винокур дал несколько концертов в Крыму. Артист прибыл на полуостров после гастролей в Краснодарском крае. Видео поездки Винокур опубликовал у себя в Telegram-канале.

- Вот она, славная крымская пята, - заявил артист, проезжая по Крымскому мосту на автобусе вместе в труппой возглавляемого им Театра пародий.

Намекал ли юморист на уязвимость полуострова, то ли говорил о части арки моста, которая примыкает к опоре и именуется «пятой», остается неизвестным.

В Крыму Владимира Винокура ярко и эмоционально встречали не только в концертных залах, но и на улицах курортных городов. На артисте заметили футболку с говорящей надписью «Шеф всегда прав».

Всего Владимир Винокур дал пять концертов в Крыму. С новой программой он выступил в Керчи, Феодосии, Севастополе, Ялте и Евпатории.

Напомним, перед этим в Крыму презентовала марафон-фестиваль «Песни России» народная артистка Надежда Бабкина. Она прибыла в Крым на поезде и каждый день дает концерты в разных уголках полуострова. Сегодня заключительное выступление в Бахчисарае.

Ранее на пляже в Евпатории был замечен звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Сергей Селин. По словам местных жителей, у актера есть квартира в районе озера Мойнаки, поэтому каждое лето он проводит в Крыму.

Кроме того, в Феодосии сейчас проходят съемки второго сезона детективного сериала «БиМ». На улицах города можно встретить актеров Дениса Никифорова и Александра Армера.

Свой отпуск в Крыму проводит и певица Алена Свиридова. Она отдыхает на даче под Керчью.

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