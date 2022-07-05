Глава Крыма подписал указ о мобилизации. Военный комиссар республики объяснил, что это означает

Призывники во время получения обмундирования. Фото: Олег Укладов

Сергей Аксенов подписал указ «о призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым». Документ, опубликованный на официальном сайте правительства республики, предусматривает создание призывных комиссий в муниципалитетах, а также определяет их функции в мирное время и на случай мобилизации.

- Создать в муниципальных районах и городских округах Республики Крым призывные комиссии по мобилизации, осуществляющие призыв граждан по мобилизации. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Крым утвердить составы призывных комиссий по мобилизации граждан соответствующих муниципальных районов или городских округов Республики Крым, - говорится в тексте указа.

Как пояснил «КП-Крым» военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь, документ никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине. Он необходим, чтобы внести изменения в состав призывных комиссий, смена руководства которых в Крыму произошла практически повсеместно.

- Были большие изменения в муниципалитетах. Поменялось много глав администраций: Керчи, Ленинского района, Судака, Евпатории… А главы администраций являются председателями районных призывных комиссий. В связи с этими большими изменениями указ и вышел. Это повседневная текучка, которая никак не связана со спецоперацией,- подчеркнул Лымарь.

Военком также отметил, что подготовка призывных комиссий – это обычная практика в мирное время.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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