Из-за сообщений о минировании в Крыму эвакуировали посетителей Алупкинского и Ливадийского дворцов

Ливадийский дворец расположен в трех километрах от Ялты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливадийский и Алупкинский дворцы, расположенные на Южном берегу Крыма, получили сообщения о минировании. Угрозы поступили на электронную почту музеев, сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Министерства культуры республики. В срочном порядке были эвакуированы посетители и сотрудники учреждений. Территорию музеев проверили силовики.

- На место были вызваны сотрудники спецслужб и правоохранительные органы. В течение часа были проведены все мероприятия. Сообщения о минировании не подтвердились,- сообщили в Минкульте.

Ливадийский дворец - это бывшая южная резиденция российских императоров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Информация об угрозах во дворцы-музеи поступила за час до закрытия. В это время в Ливадийском и Алупкинском дворцах традиционно было много посетителей. Им пришлось покинуть территорию музеев.

После проверки правоохранителями учреждения возобновили работу в штатном режиме.

Напомним, волна лже-минирований не утихает в Крыму на протяжении нескольких месяцев. Неизвестные сообщают об угрозах в школы, детские сады, торговые центры, администрации и суды. Информацию по каждому сообщению проверяют правоохранители.

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