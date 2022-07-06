В Севастополе полицейские доставили в больницу 6-летнего мальчика, поранившего ухо: «Включили сирену и проехали пробки»

Оказавшие помощь мальчику полицейские пришли навестить семью. Фото: скриншот из видео МВД по Севастополю/Tg

В Севастополе полицейские помогли доставить в больницу ребенка с кровоточащей раной. Шестилетний мальчик порвал ухо в детском саду. Приехавшие по звонку воспитателей родители решили не дожидаться скорой, а везти сына в больницу самостоятельно. Однако застряли в пробке. Чтобы не терять времени, они включили «аварийку» и обратились за помощью к сотрудникам ДПС, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

- Возвращаясь на базу при въезде в Инкерман, мы обратили внимание, что впереди движется автомобиль, где мужчина просит нас остановиться, включая при этом аварийную сигнализацию. Остановившись напротив транспортного средства, мы выяснили, что в салоне находится семья. Ребенок с травмой уха и у него обильное кровотечение. Нами было принято решение пересадить ребенка с матерью в патрульную машину, чтобы доставить их в медицинское учреждение, - рассказали старший лейтенант полиции Борис Копин и младший лейтенант Сергей Скильсара.

Включив проблесковые маячки экипаж ДПС быстро домчал мальчика с мамой в больницу.

- Ребята остановились, спросили в чем дело, что у нас случилось. Муж сказал: помогите довезти ребенка. Они сказали пересаживаться, мы пересели. Нам сказали держитесь, потому что, видимо, собирались ехать быстро. Включили сирену, проехали три пробки. И конечно, благодаря этому, добрались очень быстро, - рассказала на видео мама малыша.

В больнице ребенку оказали помощь, сейчас с ним все хорошо. После произошедшего патрульные решили проверить малыша. В подарок от ДПС мальчик получил игрушечный полицейский автомобиль, а его маленькой вручили торт.

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