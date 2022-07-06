День семьи, любви и верности в Симферополе 2022: программа мероприятий

Символом праздника считается ромашка Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ежегодно в России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. В этот день в Симферополе будет хорошая погода – ясно, температура воздуха днем прогреется до +34 градусов. Для жителей и гостей крымской столицы подготовили разнообразные мероприятия. Найти занятие по душе смогут и взрослые, и дети. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть на День семьи, любви и верности в Симферополе 2022.

ДЕТСКИЙ ПАРК

В 10:00 у памятника святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака, пройдет архиерейский молебен от Симферопольская и Крымская епархия.

Чуть позже, в 12:00, начнется акция детских рисунков на асфальте, а также мастер-класс по изготовлению ромашек на площадке у колеса обозрения.

В 15:00 на главной сцене парка начнется дискотека в мыльных пузырях, а в 16:00 маленьким участникам праздника покажут концерт с участием детских творческих коллективов.

ГАГАРИНСКИЙ ПАРК

Утро в Гагаринском парке начнется бодро с зарядки в 09:00. Приглашают начать день с легкой разминки взрослых и детей на площадку около статуи Три Грации.

Основные мероприятия в парке начнутся в 15:00. Будут установлены фотозоны, а детей будут развлекать аниматоры. У озера пройдут спортивные соревнования, шахматные турниры. Кроме того, взрослые могут поиграть в лазертаг, посетить барбершоп и заняться арт-терапией. На одной из площадок можно будет всей семьей поиграть в «Дженгу».

В 16:30 начнется выступление городского духового оркестра, а в 19:00 запланировано начало основной праздничной программы.