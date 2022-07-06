В Крыму водолазы прекратили поиски 5-летней девочки, утонувшей в море на надувном матрасе

Мониторить побережье продолжают катера и патрульные группы. Фото: скрин из видео ГУ МЧС по РК

Водолазы прекратили поиски 5-летней девочки, которая утонула в море в Сакском районе вместе с 4-летним мальчиком.

Напомним, трагедия произошла 12 июня на пляже возле поселка Мирный. Две семейные пары отдыхали вместе с маленькими детьми, которые плавали в море на надувном матрасе. Внезапными порывами ветра матрас с малышами стало уносить далеко от берега. В считанные минуты он перевернулся, и дети ушли под воду.

Поиски детей продолжались сутки напролет. Водолазы обследовали акваторию Черного моря, спасатели прочесывали прибрежную территорию. За несколько дней были обследованы сотни километров побережья и почти 200 гектаров под водой.

- За все время поисков нам удалось обследовать почти 2 миллиона квадратных метров акватории и пройти 520 километров береговой линии,- сообщили «КП-Крым» в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

Спустя восемь дней после трагедии море выбросило на берег тело утонувшего 4-летнего мальчика. Его нашли отдыхающие одного из пансионатов и позже опознали родители. В надежде, что недалеко выбросит и погибшую 5-летнюю девочку спасатели вернулись назад и возобновили поиски в уже пройденном квадрате. Однако результатов они не дали. После ухудшения погодных условий и ливней, которые накрыли Крым в конце июня, поиски были приостановлены.

- Водолазные работы сейчас не проводятся. Однако, катера и патрульные группы продолжают мониторить побережье. Ежедневно сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проходят береговую черту, ведут работу с населением. Разумеется, у всех есть ориентировка, что в море находится ребенок. Пока тело не будет найдено, наши сотрудники будут привлекаться максимально, - отметили в МЧС.

Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели детей по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В Следкоме отметили, что дети погибли из-за недосмотра взрослых.

Как мы писали ранее, родители малышей работают в правоохранительных органах. Мать одного из детей - следователь полиции, другого ребенка - безработная. Отцы утонувших малышей - участковые.

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