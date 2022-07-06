«Аэрофлот» планирует возобновить полеты в Крым с 1 сентября

Аэропорт Симферополя закрыт с конца февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпании убрали из продажи билеты на рейсы в закрытый аэропорт Симферополя как минимум до конца августа. Ближайшая дата, на которую можно купить билет в Крым, – 1 сентября. Это вылет из Москвы в Симферополь самолетами «Аэрофлота».

В авиакомпании запланировали на эту дату как минимум пять вылетов в крымскую столицу. Причем на один из рейсов эконом-класса (стоимостью 6 тысяч рублей) осталось всего четыре билета, на другой – семь.

Менее оптимистичными оказались «Уральские авиалинии», чьи самолеты до закрытия авиасообщения с югом страны осуществляли ежедневные рейсы в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Екатеринбурга. Компания закрыла продажи билетов в Крым сразу до конца сентября, о чем уведомила на своем официальном сайте.

- Рейсы в/из аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа отменены до 30 сентября 2022 года,- говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Пассажирам предлагают или обменять билеты, или лететь до ближайшего аэропорта в Сочи.

Аналогично поступили в авиакомпаниях «Азимут», «РусЛайн», «ИрАэро» и других, где рейсы в Симферополь и вовсе отменили до конца декабря.

На увеличение турпотока в Крыму рассчитывают к концу июля Фото: Елена КРИВЯКИНА

Закрытое небо над Крымом уже заметно повлияло на турпоток. Многие не желают делать пересадку в Сочи и ехать дальше автобусом или такси, и остаются отдыхать в столице зимней Олимпиады 2014 года. Пляжи Сочи переполнены с самого начала сезона.

Как отметила эксперт в области малого гостиничного бизнеса Наталья Стамбульникова, прогноз по загрузке отелей в Крыму на конец июля не превышает 70%.

- Сейчас наибольшая загрузка традиционно на Южном берегу – 50-60%, Западный и Восточный -40%. Это то, что касается объектов малого бизнеса. При том, что в лучшие времена,номеров в это время не было вообще. Поскольку билетов на поезда тоже нет, мы понимаем, что те, кто бронирует номера, будут ехать только на автомобилях. Может до 80% и дотянем,- отметила в разговоре с «КП-Крым» Стамбульникова, которая возглавляет Ассоциацию малых отелей Крыма.

Глава республики Сергей Аксенов ранее отметил, что Крым по сравнению с другими регионами наиболее пострадал от снижения турпотока из-за закрытого авиасообщения. Предполагается, что запланированных властями показателей в этом году на полуострове достичь не удастся. В 2021 году, напомним, Крым посетили около 9,5 миллионов туристов.

Авиасообщение с Крымом было закрыто с 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине.

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